الامارات | ماجدة الرومي تستعد للغناء في «جرش»

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي تستعد للغناء في «جرش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد النجمة اللبنانية ماجدة الرومي للمشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ35، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح»، لتفتح أولى فعاليات المسرح الجنوبي، في 22 الجاري، في ليلة من أهم أمسيات مهرجان جرش.

ويأتي استعداد الرومي وفرقتها الموسيقية لتقديم برنامج غنائي يليق بالمهرجان وجمهوره الأردني والعربي.

وكتبت ماجدة الرومي مخاطبة جمهورها بعدد من التغريدات كان أبرزها: «إلى جرش.. اشتقنا إلى عمّان وأهل عمان».

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