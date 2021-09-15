الامارات | «أفضل مطعم في العالم» عاد أقوى بعد الجائحة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفضل مطعم في العالم» عاد أقوى بعد الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال مطعم «نوما» الشهير في كوبنهاغن، ثالثة نجومه، عبر دليل «ميشلان»، وهو تقدير انتظره طويلاً هذا الموقع الذي حاز لسنوات عدة لقب أفضل مطعم في العالم، كما يُصنّف الطاهي المسؤول عنه، رينيه ريدزيبي، من بين أفضل طهاة العالم حالياً.

وبعدما احتفظ بتصنيف نجمتين لـ12 عاماً (2008-2020)، بات المطعم الذي يُعدّ من الأشهر في أوروبا والعالم، ضمن قائمة جديدة - أعلنها أول من أمس - للمطاعم ذات تصنيف ثلاث نجوم في إسكندنافيا.

وذكر دليل «ميشلان» أن مطعم «نوما» يشكّل «واحة حضرية»، مشيراً إلى أن منحه تصنيف ثلاث نجوم أتى تقديراً لـ«صلته القوية مع الطبيعة»، و«مقاربته الشاملة التي يستخدم فيها مكونات موسمية غير اعتيادية في أطباق خلاقة ومعقدة».

ولفت دليل المطاعم الشهير إلى أن «نوما» «عاد أقوى» بعد جائحة «كوفيد-19» التي أرغمته على إغلاق أبوابه لأشهر.

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