الامارات | بيلي آيليش بإطلالة مارلين مونرو في حفل «مِت غالا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي آيليش بإطلالة مارلين مونرو في حفل «مِت غالا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الممثل تيموثي شالاميه والمغنية بيلي آيليش ومغني الراب ليل ناز إكس، أول من أمس، حفل «مِت غالا»، الذي يسلط الأضواء على الشباب، ويحتفي بالموضة الأميركية.

وارتدى شالاميه، بطل فيلم «ديون» (كثبان)، بذلة بيضاء من الحرير بياقة سوداء، وشالاميه من بين أربعة رؤساء للحدث ينتمون لجيل الشباب.

واستبدلت آيليش (19 عاماً - الحائزة جوائز غرامي عدة)، ملابسها الفضفاضة التي عادة ما ترتديها بثوب باللون الخوخي من تصميم أوسكار دي لا رينتا، مستوحى من مارلين مونرو.

وفاجأت كيم كارداشيان الجميع بارتدائها ملابس سوداء من قمة الرأس إلى أخمص القدمين. وكان برفقتها رجل كان يُعتقد أنه زوجها السابق كانييه وست، إذ كان وجهه مغطى مثلها، لكن موقع «فوغ» قال لاحقاً إنه دمنا جفاساليا، مصمم الأزياء في دار بالنسياجا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news