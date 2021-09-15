الامارات | صحة.. التهاب العضلات والجلد.. وعلاقته بأمراض المناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. التهاب العضلات والجلد.. وعلاقته بأمراض المناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية بأن التهاب العضلات والجلد (Dermatomyositis) مرض التهابي يندرج غالباً ضمن أمراض المناعة الذاتية، حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة الجلد والعضلات.

وأضافت أنه في حالات يكمن السبب في الإصابة بأحد أمراض السرطان.

وتتمثل أعراض التهاب العضلات والجلد في ظهور مواضع احمرار مائلة للون البنفسجي في الوجه واليدين، إلى جانب التورم والحكة ونشوء عقيدات صلبة كلسية، إضافة إلى ضعف العضلات في الكتف أو الفخذ. ويتم علاج التهاب العضلات والجلد، من خلال أدوية الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة، مع تجنب التعرّض للأشعة فوق البنفسجية.

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