الامارات | صحة.. 9 فيتامينات تحافظ على تاج الرأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Instyle» المعنية بالجمال والموضة أن الفيتامينات تعدّ سر صحة وجمال الشعر، إذ إنها تساعد على نمو الشعر وتعمل على تقوية بنيته، ومن ثم حماية «تاج الرأس» من التقصف والتساقط.

محمد يوسف

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