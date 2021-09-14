روتين من 5 خطوات.. عالجي مشكلة طفلك مع التبول اللاإرادي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

التبول اللا إرادي مشكلة كثيرًا ما تواجهها الأمهات مع الأطفال، خاصة صغار السن، وتختلف أساليب مواجهة الأمهات لهذه المشكلة ما بين النصائح البسيطة وأحيانًا الترهيب، ظنًا بأنه حل مناسب لتعويد الأطفال، وفي أحيان أخرى يتطرق الأمر إلى الذهاب لأطباء نفسيين لمواجهة المشكلة الشائعة بين الأطفال.

الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي للأطفال، وضع روتينا بسيطا للأمهات لحل المشكلة الشائعة مع أطفالهم، وذلك خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز» مع الإعلامية زهرة رامي، وبدأ حديثه موضحًا أن بعض الأطفال ربما يتحكمون في مشكلة التبول اللا إرادي ومن ثم تعود مرة أخرى وفي هذه الحالة تسمى بـ«التبول اللا إرادي الليلي الثانوي».

وتابع استشاري الطب النفسي أن عودة الأطفال لهذه المشكلة ربما يعود لأسباب مختلفة منها عدم التدريب الكفاية، أو دخول الأطفال في نوم عميق، أما السبب الثالث هو نمو الأطفال يجعل الجسم يفرز بول أكثر من اللازم.

ونصح استشاري الطب النفسي الأمهات بتعويد الأطفال على «روتين» محدد وبسيط لحل هذه المشكلة، وفي حال عدم علاج الأطفال من التبول اللا إرادي يمكن بعد ذلك الذهاب لطبيب المسالك البولية أو طبيب الأطفال، وفي حال عدم الاستجابة، تكون الخطوة الأخيرة وهي الذهاب لأخصائي نفسي.

روتين للأطفال لعلاج مشكلة التبول اللا إرادي الثانوي الليلي

وحدد «أبو الوفا» خطوات الروتين الذي تسير عليه الأمهات مع أطفالها وهو:

- ألا يشرب الطفل المياه قبل النوم بـ4 ساعات.

- عدم تناول الطفل للطعام قبل النوم بساعتين.

- عدم ممارسة الطفل لأي رياضة عنيفة قبل النوم بـ3 ساعات.

- إيقاظ الطفل بعد نومه بساعة للذهاب إلى الحمام.

- إيقاظ الطفل قبل ميعاد استيقاظه من النوم بساعة للذهاب إلى الحمام.