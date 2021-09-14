"جربها لو عايز تتخن".. طرق ذكية لاكتساب الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما يشعر الكثير منا بالقلق بشأن كيفية إنقاص الوزن، هناك أشخاص يتعرضون للتوتر بشأن كيفية زيادة الوزن أيضًا، بالنسبة للأشخاص النحيفين، من السهل جدًا البدء في تناول طعام مليء بالدهون لزيادة الوزن بسرعة، لكنها طريقة غير صحية وخطيرة، ولهذا السبب، يشعر الخبراء أنه يجب على المرء اتباع نظام غذائي متوازن لتحقيق نفس الشيء.

فيما يلي بعض الطرق الذكية التي تشاركها لاكشيتا جين، أخصائية التغذية المعتمدة، والتي يمكنك من خلالها محاولة زيادة الوزن في المنزل، وفقا لموقع Indiatimes.

أهمية نوع الجسم

هناك أنواع من الأجسام، أحدها ظاهري الشكل، يمكن لهم أن يأكلوا أي طعام ولا يزالون يجدون صعوبة في زيادة الوزن والعضلات، لا توجد كمية من الطعام تساعدهم على زيادة الوزن، يمكن أن يساعدهم تعديل طفيف.

ما سبب أهمية السعرات الحرارية

زيادة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي، أضف 500 سعرة حرارية إلى وجباتك اليومية، من طعامك المعتاد، ابدأ في إضافة جزء آخر.

وجبة الصباح الباكر

تناول ملعقتين من السمن مع الكركم والفلفل الأسود.

السمن غني بالسعرات الحرارية مما يساعد على زيادة السعرات الحرارية اليومية، ويساعدك هذا المزيج على الهضم وآلام المفاصل وتحسين البشرة.

الإفطار

عصائر بروتينية (ألبان / حليب مكسرات + شوفان + مكسرات وبذور + مكمل بروتين + عسل) + 4 بيضات كاملة + 2 موز أو بطاطس.

فطور متأخر

4-5 حصص من الفاكهة + المكسرات والبذور + 1 كوب من اللبن .

العشاء

دجاج / بيض مسلوق + خضار سوتيه + عصير بروتين.

بعد العشاء

عصير خفوق الموز: 1 موز + 2 بيضة كاملة + حليب كامل الدسم (مزيج)

نصائح ذكية

تناول وجبات صغيرة متكررة للمساعدة في بناء شهية صحية، خطط لثلاث وجبات و 2-3 وجبات خفيفة كل يوم.

أيضًا، للوجبات الخفيفة، تناول الجبن، واللبن والفواكه، وزبدة الفول السوداني، وخلطات الفاكهة والمكسرات، والبيض المسلوق، والتونة.