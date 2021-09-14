منها عيدان تنظيف الأذن.. 6 عادات نرتكبها تسبب الكثير من المتاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تظهر العشرات من العادات الجيدة الجديدة كل يوم، ولكن إذا تابعت كل واحد منهم، فقد تضر بصحتك، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- تناول الكثير من المكملات الغذائية:

في الوقت الحالي، تحظى المكملات الغذائية بشعبية كبيرة، ولكن قد يكون من الخطر تناولها دون استشارة الطبيب أولاً، لذلك، تظهر أحدث الدراسات أن جرعات المكملات العالية من المغنيسيوم وفيتامين B6 والحديد قد يكون لها تأثير سلبي على صحة كبار السن، لذا قبل تناول أي مكملات، يجب عليك التحدث إلى أخصائي.

2- التخلي عن منتجات الألبان:

إذا لم يكن لديك أي قيود غذائية (حساسية أو مشاكل أخرى)، فإن عدم تناول منتجات الألبان سيتركك بدون بعض العناصر الغذائية المهمة بالفعل وقد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضًا، تحتوي منتجات الألبان على الكالسيوم وفيتامين د الضروريين لعظامك.

3- تفريش أسنانك بعد كل وجبة:

ينصح أطباء الأسنان بغسل أسنانك مرتين في اليوم، كل صباح ومساء، ولكن هناك بعض الأشخاص يفعلون ذلك كثيرًا بعد كل وجبة لمحاولة الحفاظ على صحة أسنانهم، لذا فكر فيما تأكله، وإذا كنت قد أكلت للتو بعض الأطعمة الحمضية، فلا تستخدم فرشاة أسنان، وذلك لأن للأطعمة الحمضية تأثير سلبي على مينا الأسنان.

4- استخدام أعواد قطنية لتنظيف أذنيك:

عندما تقوم بتنظيف أذنيك باستخدام الأعواد القطنية، فأنت تدفع شمع الأذن إلى عمق القناة، علاوة على ذلك، إذا حاولت بشدة، فقد تتلف طبلة الأذن.

5- استخدام الفوط الصحية اليومية:

الفوط الصحية مريحة جدًا في الاستخدام ويمكن أن تكون مفيدة للغاية للنساء، لذا فهي مغرية حقًا للاستخدام، ولكن الخبراء على يقين من أنها قد تهيج البشرة الحساسة.

6- استخدام مناشف المطبخ أو الإسفنج كثيرًا:

بالطبع ، أنت بحاجة إلى تنظيف المطبخ بانتظام وبشكل كامل وهذا ينطبق على سطح الطاولة والحوض والأسطح الأخرى، حيث يقوم معظم الأشخاص بتنظيفها بمنشفة مطبخ لا يتخلصون منها بعد ذلك ولكن يتركونها لتجف بالقرب من الحوض، ولكن قد تنشر الأسطح المبللة البكتيريا والجراثيم حول المطبخ، ولمنع حدوث ذلك، ضع الإسفنج والمناشف المبللة في فرن الميكروويف لمدة 60 ثانية لتجفيفها جيدًا.