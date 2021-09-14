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طريقة عمل فطيرة البراونيز وكاسترد الشوكولاتة.. بخطوات سهلة حضريها لأطفالك

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:27 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة

عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة، خلال برنامجها «زي السكر» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، دون تكلفة عالية، كما يمكن إعدادها لأولادك بدلًا من شرائها من الخارج في ظل انتشار .

في التقرير التالي يرصد «هن» طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة، بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة

القاعدة

300 جرام بسكوت 

50 جرام سكر 

نصف ملعقة صغيرة ملح 

120 جرام زبدة  مذابه

كيك البراونيز

120 جرام زبدة 

200 جرام شوكولاتة داكنة 

70 جرام سكر بنى 

40 جرام كاكاو بودرة 

1 ملعقة صغيرة فانيليا 

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح 

4 بيض 

100 جرام سكر 

40 جرام دقيق 

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كاسترد الشوكولاتة

300 جرام شوكولاتة داكنة 

30 جرام زبدة 

100 جرام سكر 

ربع ملعقة صغيرة ملح 

450 ملى حليب 

30 جرام نشا 

25 جرام كاكاو بودرة 

6 صفار بيض 

جارنش

400 ملى كريمة مخفوقة

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طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة

القاعدة

يخلط بسكويت وسكر وزبدة وملح.

ثم يوضع خليط البسكويت في قالب كيك ثم تدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

براونيز

تخفق زبدة وسكر بني وسكر أبيض ثم يضاف بيض وفانيليا وشوكولاتة ثم يضاف الكاكاو والدقيق والملح

ثم يوضع كطبقة على القاعدة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 10دقائق

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طريقة عمل الكاسترد

يخلط حليب وزبدة على النار

فى بولة يخفق صفار البيض والسكر ثم يضاف نشا وكاكاو وملح ثم يضاف للحليب والزبدة ويقلب على النار حتى يثقل القوام

ثم توضع طبقه الكاسترد

وتدخل الثلاجة حتى تتماسك

ثم تزين بكريمة مخفوقة وتقدم

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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