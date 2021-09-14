طريقة عمل فطيرة البراونيز وكاسترد الشوكولاتة.. بخطوات سهلة حضريها لأطفالك

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
09:27 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة، خلال برنامجها «زي السكر» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، دون تكلفة عالية، كما يمكن إعدادها لأولادك بدلًا من شرائها من الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
في التقرير التالي يرصد «هن» طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة، بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة
القاعدة
300 جرام بسكوت
50 جرام سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
120 جرام زبدة مذابه
كيك البراونيز
120 جرام زبدة
200 جرام شوكولاتة داكنة
70 جرام سكر بنى
40 جرام كاكاو بودرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح
4 بيض
100 جرام سكر
40 جرام دقيق
كاسترد الشوكولاتة
300 جرام شوكولاتة داكنة
30 جرام زبدة
100 جرام سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
450 ملى حليب
30 جرام نشا
25 جرام كاكاو بودرة
6 صفار بيض
جارنش
400 ملى كريمة مخفوقة
طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة
القاعدة
يخلط بسكويت وسكر وزبدة وملح.
ثم يوضع خليط البسكويت في قالب كيك ثم تدخل الفرن لمدة 10 دقائق.
براونيز
تخفق زبدة وسكر بني وسكر أبيض ثم يضاف بيض وفانيليا وشوكولاتة ثم يضاف الكاكاو والدقيق والملح
ثم يوضع كطبقة على القاعدة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 10دقائق
طريقة عمل الكاسترد
يخلط حليب وزبدة على النار
فى بولة يخفق صفار البيض والسكر ثم يضاف نشا وكاكاو وملح ثم يضاف للحليب والزبدة ويقلب على النار حتى يثقل القوام
ثم توضع طبقه الكاسترد
وتدخل الثلاجة حتى تتماسك
ثم تزين بكريمة مخفوقة وتقدم