طريقة عمل فطيرة البراونيز وكاسترد الشوكولاتة.. بخطوات سهلة حضريها لأطفالك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة، خلال برنامجها «زي السكر» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، دون تكلفة عالية، كما يمكن إعدادها لأولادك بدلًا من شرائها من الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

في التقرير التالي يرصد «هن» طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة، بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة

القاعدة

300 جرام بسكوت

50 جرام سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

120 جرام زبدة مذابه

كيك البراونيز

120 جرام زبدة

200 جرام شوكولاتة داكنة

70 جرام سكر بنى

40 جرام كاكاو بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملح

4 بيض

100 جرام سكر

40 جرام دقيق

كاسترد الشوكولاتة

300 جرام شوكولاتة داكنة

30 جرام زبدة

100 جرام سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

450 ملى حليب

30 جرام نشا

25 جرام كاكاو بودرة

6 صفار بيض

جارنش

400 ملى كريمة مخفوقة

طريقة عمل فطيرة براونيز وكاسترد الشوكولاتة

القاعدة

يخلط بسكويت وسكر وزبدة وملح.

ثم يوضع خليط البسكويت في قالب كيك ثم تدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

براونيز

تخفق زبدة وسكر بني وسكر أبيض ثم يضاف بيض وفانيليا وشوكولاتة ثم يضاف الكاكاو والدقيق والملح

ثم يوضع كطبقة على القاعدة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 10دقائق

طريقة عمل الكاسترد

يخلط حليب وزبدة على النار

فى بولة يخفق صفار البيض والسكر ثم يضاف نشا وكاكاو وملح ثم يضاف للحليب والزبدة ويقلب على النار حتى يثقل القوام

ثم توضع طبقه الكاسترد

وتدخل الثلاجة حتى تتماسك

ثم تزين بكريمة مخفوقة وتقدم