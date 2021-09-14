«خناقة حريمي» بين زوجتي المثلوثي والنقاز على السوشيال ميديا: «الرخيص هيفضل رخيص»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مباراة أون لاين خارج المستطيل الأخضر، بين زوجتي حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك، وزميله حمدي النقاز، المنضم حديثًا للفريق في نفس المركز «الظهير الأيمن»، عبر حساباتهما على تطبيق «إنستجرام»، إذ أمسكت كل منهما راية الدفاع عن زوجها.

الحكاية بدأت بإعلان نادي الزمالك انضمام اللاعب التونسي حمدي النقاز، لمدة 3 مواسم جديدة، ومن بعد الخبر أثار ابن بلده اللاعب التونسي حمزة المثلثوثي الجدل، حين نشر «ستوري» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة غامضة مضمونها: «الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص».

زوجة حمدي المثلوثي: الرخيص يفضل رخيص

رسالة «المثلوثي» لم تقف لديه فقط، إذ شاركتها زوجته عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها: «والرخيص يفضل رخيص».

زوجة حمدي النقاز: هناك بشر يحتاجون عملية شفط الحقد

بينما أثارت زوجة اللاعب حمدي النقاز، الجدل بما نشرته هي الأخرى عبر خاصية «ستوري»: «كم أعشق أسلوبي الذي يجعلهم يقرأون الكلام أكثر من مرة ليتأكدوا أنهم المقصودين»، وفي رسالة أخرى نشرتها أيضًا «هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب.. شفط الحقد.. تكسير خلايا البشر من نفوسهم ونفخ ضمائهم الهزيلة».

توقيع الزمالك للاعب حمدي النقاز

وكان نادي الزمالك أعلن انضمام التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي التونسي، لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لتعد ذلك هي الصفقة الثالثة للفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع اللاعب التونسي على العقود في حضور حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه وحسين السيد عضوي اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس إدارة القلعة البيضاء.