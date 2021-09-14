من هي يارا السكري؟.. فيلم مع تامر حسني وصل إلى شائعات ارتباط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يارا السكري الفنانة الشابة ارتبط اسمها خلال الساعات الماضية بالفنان تامر حسني، بعد تداول شائعات حول ارتباطهما، دون نفي أو إثبات من الطرفين أو الرد عليها، وبدأت الشائعات بعدما نشر بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني «ستوري» غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «بسمة» رسالة غامضة كان مضمونها «يا رب يخلصني من الناس المنافقة والخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري»، وهو ما أثار الجدل كثيرًا وذهب البعض بأن الرسالة تثير حول ارتباط للفنان تامر حسني والفنانة الشابة يارا السكري.

من هي يارا السكري؟

- يارا السكري فنانة شابة مصرية.

- خاضت التجربة التمثيل للمرة الأولى برفقة الفنان تامر حسني في فيلم «الفلوس»، إذ ظهرت في مشهد قصير جسدت من خلاله دور «فتاة الكلوب».

- ظهرت الشائعات بينها وبين الفنان تامر حسني حول ارتباطهما عاطفيًا دون إثبات أو نفي لذلك.

خلافات بسمة بوسيل وتامر حسني

لم تكن هذه المرة الأولى لخلافات الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، التي فاجأت متابعيها في شهر نوفمبر من العام الماضي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»، وأشارت من خلاله عن انفصالها عن زوجها، إذ كتبت وقتها: «لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة».

ووقتها ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر انفصال الثنائي بعد زواجهما الذي دام عدة سنوات وأثمر عن 3 أبناء، ووسط حالة الحزن، كانت جلسات الصلح مستمرة بين الطرفين، حتى خرج الفنان تامر حسني معلنًا الصلح مع زوجته بسمة بوسيل، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة».

وتابع تامر حسني في رسالته لزوجته: «المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير».