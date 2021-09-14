على حسب برجه.. إزاي الأب هيتعامل مع أبنائه: «الجوزاء» غيور و«الأسد» نقطة ضعف

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

سر خاص يربط الآباء مع الأبناء في معاملتهما، ما بين حب زائد ودلع وأيضًا الغرس بداخلهم تعليم أشياء مختلفة، وربما تكون الأبراج الفلكية مسيطرة على التعامل بين الآباء والأبناء، فبحسب الأبراج يتسم كل رجل بمجموعة محددة من الصفات تفرض عليه نظاما محددا في التعامل مع الأبناء.

وذكرت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عن أن التعامل بين الآباء والأبناء كل حسب برجه الفلكي، خلال حديثها لـ«هن».

الحمل: هيفرض سيطرته

رغم أن رجل الحمل يفخر بأبنائه ويعلمهم الاستقلالية، لكنه من وقت لآخر يعمل على فرض سيطرته على الأبناء.

الثور: هيعلمهم توفير الفلوس

يعتمد عليه ويعطف على أبنائه فهي سمات رجل الثور في التعامل مع الأبناء، لكنه يحرص دائمًا على تعليمهم توفير النقود.

الجوزاء: غيور على أبنائه

الغيرة على الأبناء أكثر ما يميز رجل الثور في التعامل مع الأبناء، والتي تتجلى أكثر عند زواج بناته، ورغم أنه يحب الاستقلالية لكنه لا يعطيها للأبناء.

السرطان: هيفخر بأبنائه

الحنان الشديد من الصفات المميزة لرجل السرطان في التعامل مع الأبناء ومشاركة اهتماماتهم، لذلك يحب دائمًا أن يفخر بهم.

الأسد: أولاده نقطة ضعفه

أبناء رجل الأسد هم «نقطة ضعفه»، لذلك يعاملهم بحنان وعطف زائد، ومن الصفات المميزة أيضًا أنه يحترم كرامة أبنائه.

العذراء: يحافظ على نظافتهم الشخصية

رجل العذراء يهتم بصحة أبنائه جيدًا، ويركز مع التفاصيل البسيطة في حياتهم مثل النظافة الشخصية.

برج الميزان: هيتعامل بنظام شديد

رجل الميزان يتعامل بنظام شديد مع أبنائه، ويهتم بتصرفاتهم وتفاصيل حياتهم، وأيضًا يحرص على تعليمهم القراءة.

العقرب: حنين مع أبنائه

يتميز رجل العقرب بالحنان الشديد مع أبنائه، وهي أهم ما يميزه كما أنه لا يريد أن يحرم أبنائه من شيء.

القوس: يعلمهم الحكمة والشجاعة

يجمع رجل القوس في التفكير بين قلبه وعقله، لذلك يعلم أبنائه الحكمة والشجاعة.

الجدى: روتيني في معاملة أبنائه

رجل الجدي يعامل أبناءه بشكل تقليدي، كما أنه يحب الاحترام والطاعة، لديه نظام محدد ورتين يتبعه مع أبنائه، ويعلمهم القوة.

الدلو: يعلمهم الحرية والاستقلالية

رجل الدلو يتعامل مع أبنائه بالحنان الشديد، لكن تعاملهم معاهم بالمساوة يثير غضب أبنائه، ويعلمهم أيضًا الحرية والاستقلالية.

الحوت: يعلمهم الألعاب المائية

رجل الحوت يتميز بأنه مرح في التعامل مع أبنائه، ويحرص أيضًا على تعليم أبنائه الألعاب المائية.