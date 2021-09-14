الامارات | إبراهيم عيسى يتصدر «تويتر» بمقال قديم: «ليت مصر كلها أهلي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى يتصدر «تويتر» بمقال قديم: «ليت مصر كلها أهلي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 سبتمبر 2021

تصدّر هاشتاج الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، تريند موقع «تويتر» في مصر؛ عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لمقال قديم للكاتب يعود تاريخ نشره إلى 2012، في جريدة «التحرير»، ويحمل عنوان «ليت مصر كلها أهلي»، والذي يمتدح فيه الكاتب إنجازات النادي الأهلى، وذلك بعد انتقاد إبراهيم عيسى للنادي الأهلى في الأسبوع الماضي، ووصفه لشعار «الأهلي فوق الجميع»، بشعار «النازية».

وتعرض الإعلامي إبراهيم للهجوم العنيف بعد تداول هذا المقال، خاصة بعد مقارنة محتوى المقال المنحاز للنادي الأهلى، آنذاك، بموقف الأخير المهاجم للنادي ذاته، حيث انتقد إبراهيم عيسى في برنامجه عبر قناة «القاهرة والناس»، النادي الأهلى، ووصف شعاره «الأهلي فوق الجميع» بأنه «نازي».

وانتقد المغردون تحول موقف إبراهيم عيسى، وغرد أحد النشطاء: «بص على آخر فقرة تحت على الشمال، ده إبراهيم عيسى لما كان بيقول الأهلى فوق الجميع وفوق كل المنافسين، ده إبراهيم عيسى قبل ما يجرى ورا التريند، سبحان من يغير ولا يتغير».

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