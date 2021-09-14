تفتيح البشرة في يوم واحد.. وصفات طبيعية يمكنك استخدامها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تفتيح البشرة في يوم واحد حلم لكثير من الفتيات يسعين إليه، وغالبًا ما يلجأن لوصفات بمكونات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطو، إذ إنها تعمل على نضارة البشرة وتفتيحها وتنظيفها، وغالبًا ما يكون الزبادي والكركم والعسل من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة.

عرض موقع «ستايل كريز» مجموعة من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة في يوم واحد.

وصفات تفتيح البشرة في يوم واحد

وصفة الزبادي بالشوفان

مقادير التحضير

معلقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من مطحون الشوفان.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة عمل وصفة الزبادي بالشوفان

يمكنك خلط الشوفان مع الزبادي وعصير الليمون.

- ثم أضيفي النشا وعسل النحل.

- قلبي الخليط جيدًا.

- ضعي هذا الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

- ثم قومي بوضع الخليط على الوجه حتى يجف.

- افركي البشرة بشكل دائري.

- يمكنك غسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة الزبادي بالليمون

- اعصري نصف الليمون على نصف كمية من علبة الزبادي.

- اخلطي المزيج جيدًا وضعيه على الوجه لمدة ربع ساعة.

- ثم قومي بغسل الوجه جيدًا.

الزبادي بالخيار

- يمكنك رش حبة الخيار داخل الخلاط مع كوب صغير من الماء.

- ثم صفيها بشكل جيد ثم ضعي المياه بعد التصفية على نصف علبة زبادي.

- ووزعي الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه جيدًا.

وصفة الكركم

- خلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، مع كوب من دقيق الحمص، ثم ضيفي كمية من الحليب والماء واخلطيهم جيدًا حتى تشكل عجينة.

- ثم إضافة بعض قطرات ماء الورد مع الخليط.

- ضعي العجينة على الوجه والرقبة واتركيها حتى تجف، ثم اشطفيه بالماء البارد.

العسل

العسل من المواد الطبيعية المرطبة التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، فمن خصائص العسل أنه من المضادة للبكتيريا على درء العدوى وتقليل العيوب وحب الشباب.

- يمكنك وضع العسل على الوجه ومنطقة الرقبة، لكن من قبلها التأكد أن البشرة نظيفة ورطبة.

- دلكيه لبضع دقائق، مما يسمح للجلد بامتصاصه، اغسليه بماء فاتر.