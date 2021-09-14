حفل الميت غالا 2021.. أغرب الأزياء في حدث الموضة الأمريكي الأبرز «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حفل الميت غالا 2021، أحد أبرز فعاليات الموضة على مستوى العالم، التي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية، وتأتي نسخة 2021، بكثير من الأزياء الغريبة وغير التقليدية، مع تأجيل الحدث لفترات طويلة سابقة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومحاولة معظم الدول احتواء تلك الأزمة بإلغاء جميع الفعاليات سواء فنية، وموضة، وغيرها من التجمعات المحتملة، وفيما يلي مجموعة من الأزياء غير التقليدية التي اتسمت بالغرابة الشديدة، بحسب ما نشرته مجلة «ميرور» البريطانية المتخصصة في الموضة.

كيم كاردشيان في حفل الميت غالا 2021

من أكثر الأزياء غرابة في ميت غالا 2021، ما ارتدته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، إذ غطت جسمها كليا بالملابس، ولم يظهر منها سوى شعرها فقط، حتى وجهها وضعت عليه قناع أسود، لم يظهر عينيها، مع حذاء له كعب عال مدمج في البنطلون.

ناتاليا كوبي في ميت غالا 2021

اختارت ناتاليا ابنة كوبي براينت، لحفل الميت غالا 2021، فستانًا متعدد الألوان يتميز بقصة فريدة على شكل بالون وذيل، ويشبه عيد الفصل، بحسب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عارضة الأزياء إيمان «عروسة مولد»

فستان غريب من نوعه اختارته عارضة الأزياء إيمان، يذكر بعروسة المولد الشرقية، جاء من اللون البيج في ذهبي، وهو عبارة عن جامب سوت لامع من اللون الذهبي المجذع، وعليه جيبونة مصنوعة من الريش، كشفت عن الجامب سوت، وعلى رأسها دائرة كبيرة داخلها عدة دوائر أخرى، مصنوعة أيضا من الريش البيج والذهبي، مكونة شكل عروسة المولد.

كارولين بي مالوني

عضوة الكونجرس كارولين بي مالوني، البالغة من العمر75 عامًا، كانت ترتدي زيا ملونًا برسالة قوية، يمكن رؤيتاه بوضوح من كل زاوية.

خرجت الرسالة بمجموعة من الأقمشة من الألوان الأرجواني والأبيض والأصفر والأخضر من كتفها مثل الشرائط، وتنتشر بشكل أكبر كلما نزلت، مع الرسالة التي تقول: «حقوق متساوية للمرأة».

ليل ناس X

ارتدي المغني ليل ناس X، ثلاث مجموعات من الملابس الغريبة، ليقدم حفل ميت غالا 2021 الأول له.

ارتدى الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، رداءًا مزخرفًا شبيهًا بالمكوك، كان مغطى بالخرز الذهبي المعقد، ثم أزاله لعرض بدلة ذهبية من الدروع، إذ كان يسعى من أجل لقب أفضل أناقة، وكان تأثير ملابسه قوي ومؤثر للغاية.