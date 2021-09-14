بعد التطعيم.. ما الذي قد تشعر به عند الإصابة بعدوى خفيفة من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على عكس أي مرض آخر ، فإن كورونا شديد العدوى ومعدٍ، لا يمكن التنبؤ بآثاره بشكل كبير، ومع ذلك، فإن إحدى أكثر الطرق فعالية لمعالجته هي من خلال التطعيم، والذي يوفر مستوى معينًا من المناعة ضد الفيروس القاتل.

على الرغم من أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تجري على قدم وساق، فقد أصبحت الإصابات بعد التطعيم مصدر قلق كبير، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه في حين أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكن أن يصابوا بالفيروس، فإن الآثار قد تكون خفيفة والأعراض المصاحبة قد تكون أقل حدة أيضًا.

إليك ما الذي قد تشعر به عند الإصابة بعدوى خفيفة من كورونا بعد تلقي التطعيم، وفقا لموقع Indiatimes.

يجب إعطاء التطعيم الأولوية

اعتبارًا من الآن، تعد اليقظة والتطعيم أهم سلاحين يمكنك استخدامهما لحماية نفسك وأحبائك من فيروس SARs-COV-2 القاتل، أظهرت التجارب السريرية أن جميع اللقاحات المتاحة توفر مستوى معينًا من الحماية ضد الفيروس، ومع ذلك، فقد وجد أيضًا أن العدوى الخارقة بعد التطعيم ممكنة.

تحدث عدوى اختراق عندما يصاب الشخص بفيروس حتى بعد التطعيم الكامل ضده، يظل هو أو هي إما بدون أعراض أو تظهر عليه أعراض خفيفة إلى متوسطة، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يستسلم الأشخاص الملقحون بالكامل للفيروس، ولكن نادرًا جدًا.

العوامل التي تزيد من فرصتك في الإصابة بالعدوى

لا يفرق فيروس كورونا بين الناس، يمكن أن تصيب أي شخص وكل شخص، بالغين أو أطفالًا على حد سواء، ومع ذلك، فإن أولئك الذين تلقوا جرعات لقاح COVID قد يكونون أكثر حماية من المرض.

ولكن الأفراد الذين تم تطعيمهم قد يكونون أيضًا عرضة للإصابة، لماذا هو كذلك؟ هل هناك سبب أو أسباب كثيرة وراء ذلك؟ ما هي العوامل التي تزيد من فرص التطعيم الكامل للإصابة بالفيروس وظهور الأعراض.

وفقًا لدراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة، قد يكون هناك 4 أسباب مهمة وراء ذلك، وهم على النحو التالي.

- يقال إن المتغيرات الجديدة الناشئة من COVID قابلة للانتقال بشكل كبير وقد تكون قادرة على التهرب من المناعة التي يسببها اللقاح، بالنظر إلى أن لقاحات كوفيد قد تم تطويرها فيما يتعلق بسلالة COVID الأصلية ، فقد تتجنب المتغيرات الجديدة الأجسام المضادة التي توفرها اللقاحات.

- يمكن أن يكون نوع اللقاح عاملاً محددًا أيضًا، كشفت الأدلة السريرية أن بعض اللقاحات قد توفر مستويات أجسام مضادة ضد الفيروس أفضل من الأخرى.

- قد يلعب الجهاز المناعي للشخص دورًا حيويًا، نظرًا لأن الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدوى SARs-COV-2 ، فقد تتضاءل الأجسام المضادة التي يتلقونها من اللقاحات بشكل أسرع بمرور الوقت، هذا هو السبب في أن العديد من البلدان تناقش الحاجة إلى الحقن المعززة.

- قد يؤثر الوقت المنقضي منذ تلقي التطعيم أيضًا على فرص إصابتك بـ كوفيد بعد التطعيم، قد تتضاءل المناعة التي يسببها اللقاح بمرور الوقت، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

الإصابة بمرض كوفيد عند الأشخاص الملقحين خفيفة في معظم الحالات

في حين أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل معرضون لخطر الإصابة بـ COVID-19 ، فإن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يقول أن العدوى الاختراقية نادرة جدًا وأن الأشخاص المصابين أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة.

تنص مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن "لقاحات COVID-19 فعالة وهي أداة حاسمة للسيطرة على الوباء. ومع ذلك، لا توجد لقاحات فعالة بنسبة 100٪ في الوقاية من المرض.

سيصاب بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالمرض، وقد يتم نقل بعضهم إلى المستشفى أو يموتون من COVID-19، ومع ذلك، هناك أدلة على أن التطعيم قد يجعل المرض أقل خطورة بالنسبة لأولئك الذين تم تطعيمهم وما زالوا يمرضون، وخطر الإصابة، والاستشفاء، والوفاة كلها أقل بكثير في الأشخاص الذين تم تطعيمهم مقارنة بالأشخاص غير الملقحين ".

قد تحاكي أعراض فيروس كورونا في الحالات المطعمة أعراض الأنفلونزا

قد تختلف أعراض كوفيد التي يعاني منها الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل عن الأعراض الأصلية، وفقًا للبيانات الواردة من تطبيق ZOE COVID Symptom Study ، قد تكون بعض أعراض عدوى الاختراق كما يلي.

- صداع الراس

- سيلان الأنف

- العطس

- التهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم والتذوق

إذا تم تطعيمك أم لا فإن اتخاذ تدابير كوفيد أمر ضروري

نظرًا لأن كل من الأفراد الملقحين وغير الملقحين معرضون لخطر الإصابة ، فإن اتخاذ التدابير المناسبة لـ COVID أمر مهم للغاية.

يعد ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين أمرًا ضروريًا للغاية، قلل من السفر ولا تخرج من المنزل إلا عند الضرورة القصوى أو بشكل عاجل، في حين أن العدوى الاختراقية شائعة، لا يزال من المهم أن تأخذ لقاح كوفيد، وذلك لحماية نفسك من العدوى الشديدة والاستشفاء والموت.