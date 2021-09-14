بإطلالة مخيفة.. لوك كيم كارداشيان في حفل ميت جالا يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أقيم ليل أمس الإثنين في نيويورك، حفل "ميت غالا" وهو أحد أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء بالعالم.

وعادة ما يعتمد المشاهير خلال هذا الحفل، إطلالات مميزة وغريبة الشكل، وكانت من بينهم نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي أثارت جدل الجمهور حول ما ارتدته،

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بأغرب إطلالة على السجادة الحمراء، إذ طلت مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وارتدت أسفله تيشرت بأكمام سوداء، وبنطلون بنفس اللون، ووضعت قناع يغطي وجهها بالكامل.

وهو ما أثار غرابة الجمهور بهذا اللوك الذي اختارته للمرة الثانية، وضعت في شعرها اكستنشن طويلة تصل إلى قدميها، واختارت أن يكون بقصة الذيل حصان.