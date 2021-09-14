محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تستمر حملات التطعيم ضد كورونا حول العالم على قدم وساق، ويتم إجراء دراسات مختلفة جنبًا إلى جنب لمعرفة المزيد عن فعالية اللقاح.

ومع الدعوة إلى أهمية التطعيم، نكشف كيف تقلل جرعتان من اللقاح من خطر الوفاة بسبب كورونا وفقا لموقع timesofindia.

لماذا التطعيم مهم؟

لقد تم تطعيمنا جميعًا عندما كنا أطفالًا ضد أنواع مختلفة من العدوى والأمراض، يعد اللقاح درعًا مهمًا للحماية من عدوى فيروس كورونا الجديد أيضًا، على الرغم من أن الكثير من الناس يخافون من الآثار الجانبية للتطعيم، إلا أنهم بحاجة إلى فهم أن الحماية التي يوفرها التطعيم تفوق الآثار الجانبية المؤقتة التي يؤدي إليها لدى بعض الأشخاص.

الحماية من جرعة واحدة مقابل جرعتين

بعد الحصول على جرعتين، يكون هناك حماية شبه كاملة من الأمراض الخطيرة والوفيات، مما يجعل اللقاحات الدرع الأكثر أهمية في حمايتنا من الوفيات.

اللقاح وتقليل الوفيات

يجب على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم التقدم للحصول على اللقاح، حتى إذا حصل جميع السكان على الجرعة الأولى، فسوف يضمن ذلك الحماية ضد أي وفيات أخرى بسبب كورونا.

نصائح مهمة

- يجب على الناس ارتداء الكمامة حتى بعد التطعيم.

- يجب تجنب التجمعات.

- لا ينبغي القيام بالسفر غير الضروري.