«عبد الغفور البرعي وفاطمة» على تورتة عيد زواج.. مفيش أحلى من كده رومانسية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم مرور نحو 25 عاما، على عرض مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي جسد فيه الفنان نور الشريف، تجربة صعود صعبة خاضها رجل الأعمال «عبدالغفور البرعي»، وشريكة حياته «فاطمة كشري»، إلا أن الثنائي ما يزال ملهما لأجيال مختلفة، ونموذج يحتذى به في الرومانسية والمثابرة، فقد أبدع المؤلف والسيناريت، في وضع لمسات الحوار بين الثنائي، ليقدم إحدى أجمل قصص الحب وأبسطها، التي يتمنى الجميع أن يعيشها.

تورتة عبد الغفور البرعي

تأثر الملايين بقصة حب عبد الغفور البرعي وفاطمة، حرك الأفكار في رأس صانعة الحلوى، بسمة السميري، البالغة من العمر 36 عاما، عندما قررت أن تخبز تورتة لمناسبة عيد الزواج الثاني لإحدى السيدات، إذ ظلت تفكر في فكرة مختلفة وخارج الصندوق تماما، ومن هنا قررت أن تكون حول شخصيات مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

تقول بسمة، في تصريحات لـ«هن»: «مفيش حد مش بيحب التمثيلية ديه، وجاتلي الفكرة من كده، بعد ما واحدة قالتلي عيد جوازي، وعايزة فكرة جديدة، وعجبتها جدا، وقالت إنها تحفة، وعندي جروب لعمل التورت، نشرتها عليه ولقيتها عملت صدى حلو جدا».

جمل مقتبسة من المسلسل

ووضعت صانعة الحلوى، على التورتة جمل مقتبسة من المسلسل، مثل: «هو أنتي احلويتي كده ليه» و«يا لهوي عليا وعلى سنيني»، موضحة أنها تستخدم الكريمة في صنع التورتة، بدلا من عجيبنة السكر: «أنا واخدة منهج مختلف عن عجيبنة السكر، عشان العجينة مش بتتاكل، وتقيلة جدا، أنا بشتغل بالكريمة، بعمل ظبطتها بالكريمة، لكن عجينة السكر لو مشوار، أو حد رايح بعيد، وبالطلب».

التفاصيل قبل التنفيذ

لا تختار بسمة خريجة حقوق القاهرة، أفكار التورت بطريقة عشوائية، إنما تستعلم عن تفاصيل كثيرة خاصة بالزبائن: «أنا حسب الظروف بعملها، بقعد مع العميلة نتكلم وأشوف دماغها وحابة إيه، وباخد منها شوية تفاصيل، سواء عيد جواز أو عندها أولاد».

تضيف: «أنا حابة الموضوع وهواية، فاخد منك تفاصيل عشان أقدر أجسدلها ده في تورتة، وبوريها الأشكال كمان، وممكن أعمل تورتة على شكل دكتور، ظابط، تيك توك، مكياج، كده، وعلى حسب عيد ميلاد عيد جواز، أي حاجة مطرقعة بعملها».

وعلمت بسمة، نفسها أساليب ووصفات صناعة التورتة، عن طريق كورسات مجانية عبر موقع «يوتيوب»، ثم بدأت في تنفيذها من داخل المنزل، وتحاول دوما التوفيق بين مهامها في البيت، وعمل التورت بالطلب.