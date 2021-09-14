مروة راتب تثير الجدل مجددا بسبب شكل جسمها: أتلقى مهورًا خيالية ويخوتًا (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عملية تجميل غريبة ومثيرة للجدل، خضعت لها الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، إذ قررت تصغير حجم خصرها تماما، فيما زادت من الأرداف، لتكون محط أنظار الجميع، ومثارا للجدل والانتقادات، خاصة في الوطن العربي، لدرجة أنه في كل مرة تخرج فيها مروة راتب، للحديث مع جمهورها ينتقد شكل جسدها وعمليات التجميل التي تخضع لها، آخرها ما ردت عليه بتلقيها عروضا للزواج.

مروة راتب تثير الجدل من جديد حول شكل جسدها

خرجت مروة راتب، في لايف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، لتتحدث عبره إلى جمهورها، بعد خضوعها لـ عملية تجميل، إلا أنها تعرضت لانتقاد من إحدى المتابعات، التي سألتها باستنكار: «هل انتي راضية عن جسدك بهذا الشكل الغريب؟»، لترد عليها مروة راتب، مدافعة عن عملية التجميل التي خضعت لها.

وقالت مروة راتب، إنها تلقت العديد من طلبات الزواج من رجال من جنسيات مختلفة، خليجية، وعربية، وأجنبية، وجميعهم ينظرون إلى شكلها ويعجبون بها، إلا أنها لن تتزوج شخص لمجرد، أنه أعجب بشكلها فقط، وأكملت أنها تتلقى عروضا بمهور خيالية، وتأتيها تلك العروض بشكل يومي، ويريدون إرسال الهدايا لها، بهدف التقرب منها بسبب جمالها، سواء مهر أو مجرد هدية، مشيرة إلى أنها تتلقى عروضا بقصور ويخوت وشيكات مفتوحة وهدايا.

مروة راتب: لو قبلت الهدايا هكون غنية

أوضحت أنها إذا قبلت بتلك الهدايا، لأصبحت من الأغنياء، إلا أنها ترفض كل تلك الهدايا التي تأتيها بسبب شكلها، لأنها ليست سلعة تباع وتشترى، وإنما هي شخص عاطفي يبحث عن الحب والعاطفة دوما، ومن يحب شخصيتها وأخلاقها وخصالها الجميلة، وليس مظهرها الخارجي فقط.

وأكملت مروة راتب، موجهة الحديث إلى من انتقدتها، بأنها إذا علمت بأسماء من يرغبون الارتباط بها لجمالها، وكم المهور الخيالية التي تتلقاها بشكل يومي، لأصيبت بالصدمة.

وتتعرض مروة راتب، لانتقادات لاذعة بشكل مستمر، بسبب عمليات التجميل الكثيرة والغريبة التي تخضع لها، وتكبير وتصغير حجم جسدها.