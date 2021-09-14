الامارات | إيطالي يختار دخول السجن بدل الإقامة مع حماته

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطالي يختار دخول السجن بدل الإقامة مع حماته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هرب رجل إيطالي من حكم محكمة قضت بنقله من السجن، إلى الإقامة الجبرية في منزل تعيش فيه حماته، بحسب صحيفة "ليبيرو" الايطالية.

وكشفت الصحيفة أن الرجل ( 52عاما ) اعترض على حكم المحكمة، الذي عادة ما يعتبر هدية للسجناء من أصحاب السيرة الحسنة، لكن القاضي رفض طلبه، ما دفعه إلى الهروب من المنزل مكان الاقامة الجبرية بعد ساعات من تنفيذ الحكم، ولكي يتأكد أنه القضاء لن يعيده الى الاقامة الجبرية في نفس البيت، اعتدى الرجل على شرطي، ليتأكد أنه سيعود إلى السجن، وبعد ان ضرب الشرطي سلم الرجل نفسه وقال: "لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم نفسي..الآن يمكنك إلقاء القبض علي".

وبحسب الصحيفة أعرب الرجل عن اعتذاره من قاضي التحقيق عما حدث، لكنه يأمل فقط أن تتم إعادته إلى السجن".

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