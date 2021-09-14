كيم كاردشيان بأزياء مظلمة في «ميت جالا 2021»: تأثير طليقها «طاغي» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة غريبة ظهرت بها نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، خلال فاعليات ميت جالا 2021، مستوحاة من كاني ويست، الذي أعلنت انفصالها عنه مؤخرا، عبر منصات السوشيال ميديا، وألغى متابعته لها عبر «إنستجرام»، إذ أثارت الإطالة الجدل ولفتت الأنظار إليها بشدة، فربما لم ينضم كاني ويست إلى كيم كارداشيان للسير على السجادة الحمراء في Met Gala لعام 2021، لكن تأثيره على ملابسها لا يمكن إنكاره.

تفاصيل ملابس كيم كاردشيان

عادة ما تتجمل الفنانة كيم كاردشيان، بوضع الماكياج، وارتداء أفخم الملابس، إلا أنها بدلا من إظهار وجهها الشهير، واصلت دور طليقها مغني الراب، في الموضة المستوحاة من الأصنام، من خلال ارتداء قناع حجب الوجه كليا، وغطى حتى عينيها.

وارتدت كيم ملابس من ماركة الأزياء العالمية Balenciaga صنعت منذ ما يقرب من 40 عامًا، صممها المدير الإبداعي لدار الأزياء Demna Gvasalia، وتضمنت الملابس قميصًا طويلًا، وبذلة داخلية، وقفازات بطول الكوع وPantaleggings مع الكعب العالي المدمج.

وكان كاني ويست، البالغ من العمر 44 عاما، أول من قدم كارداشيان إلى مصمم الأزياء جفاساليا، قبل أول موعد غرامي بينهما.

كيم كاردشيان تقلد طليقها كاني ويست

تقلد كيم كاردشيان، طليقها ويست، الذي شوهد وهو يرتدي قناعا ذا طابع ديني في لوس أنجلوس مؤخرًا، حيث ارتدى ملابس مشابهة أيضا، في عرض Balenciaga Couture في يوليو من العام الجاري، وكذلك في أحد ألبوماته «Donda»، ارتدي ملابس مشابهة، مثل التي قلدتها كيم كاردشيان، وأثارت الجدل، خاصة أنها جاءت بعد الانفصال عنه.

ومع ذلك، فإن كاني ويست ألغى متابعة كارداشيان على إنستجرام، وما يزال الطلاق مستمرا.

ما هي فاعليات ميت جالا؟

جدير بالذكر أنه ميت جالا، يُطلق عليه رسميًا اسم أزياء معهد جالا، والمعروف أيضًا باسم ميت بول، إذ يُعد حفلًا سنويًا لجمع التبرعات لصالح معهد آنا وينتور للأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.