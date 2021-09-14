نصائح لفقدان الوزن بدون رجيم: السر في القلقاس والفلفل الأحمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الفتيات يبحثن طوال الوقت عن نصائح لفقدان الوزن بدون رجيم، حتى يصبحن بقوام ممشوق وجسد متناسق، بعيدًا عن أنظمة الرجيم والدايت القاسي، الذي يدخل البعض منهن في نوبات من الاكتئاب، بخلاف إنفاق أموال طائلة في رحلة التردد على أطباء التخسيس، إذ يواجهن مشكلات عديدة، نتيجة زيادة الوزن، ويعانين من عدم القدرة على الحركة، فضلًا عن الإصابة بأمراض القلب.

ويُقدم «هن» للفتيات والسيدات، نصائح لفقدان الوزن بدون رجيم، خلال السطور التالية، وفق صحيفة «تايمز أوف إينديا».

شرب الكثير من الماء

يعتبر الماء عاملا قويا وأساسيا، يساعد على فقدان وزن الجسم، فالمحافظة على شرب المياه باستمرار طوال اليوم، يساعد على الحفاظ على البشرة والشعر، ويعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم وترطيبه، ويقلل من الشعور بالجوع.

المشي وممارسة الرياضة

تعد ممارسة الرياضة، خاصة المشي إحدى أهم الطرق التي تساعد على تقليل من وزن الجسم، لذا يُنصح بضرورة التخلي عن العربات والمواصلات، قدر الإمكان، حتى يستعيد الجسم نشاطه، ويجدد من الدورة الدموية.

النوم المريح

يحتاج جسم الإنسان لقدر من الراحة والاسترخاء، التي تحدث أثناء النوم كل ليلة، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

تناول الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تقليل الوزن، إذ يحتوي على مركبات تحفز العديد من الأنشطة البيولوجية في الجسم بمجرد تناوله، كما يساهم في تقليل نسبة دهون البطن والخصر.

القلقاس

كثير من الأشخاص يجهلون أهمية وفوائد القلقاس، إذ يعمل على فقدان الوزن، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية، بالإضافة غلى أنه يتمتع بكمية جيدة من الألياف المفيدة لعملية الهضم.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر، يعتبر من أكثر الأطمة التي ينصح بالاستعانة بها لفقدان الوزن، نظرا لاستهلاكه السعرات الحرارية في إنتاج الطاقة، إذ يحتوي على مواد تزيد بشكل ملحوظ من حرارة الجسم بعد تناوله بالتسخين.