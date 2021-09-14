حتى للحوامل.. الحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا آمن بشرط واحد

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إنه يمكن الحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا، لكن مع اتباع الإجراءات الوقائية العادية، التي تطلب أن يكون هناك فرق 14 يوما بين اللقاحين، ما فتح باب التساؤلات عن احتمالية تطعيم الحامل بالمصلين، لتجنب الإصابة بكورونا المستجد «كوفيد 19»، ونزلات البرد، والإنفلونزا الموسمية خلال فترة حملها.

فرص تطعيم الحامل بلقاحي كورونا والإنفلونزا

يؤكد الدكتور عمر حسن طبيب النساء والتوليد، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن تطعيمي الإنفلونزا الرباعي وكورونا آمنين للحوامل، إلا أن وزارة الصحة والسكان المصرية، ما تزال ترفض إعطاء الحوامل لقاحات كورونا: «لكن لو السيدة الحامل متعودة تاخد لقاح الإنفلونزا تاخده، لأنه آمن، ومفيهوش مشكلة، لأنه بيقلل تماما أعراض الإنفلونزا، وتأثيرتها السلبية على الحامل، وتطعيم كورونا كمان آمن على الحامل».

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هل يتعارض لقاح كورونا مع مصل الإنفلونزا؟

بالتزامن مع اقتراب موسم الإنفلونزا الموسمية، شددت هيئة الدواء المصرية، على ضرورة تلقي اللقاح الرباعي، نظرا لتشابه أعراض الإنفلونزا مع فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن لقاح الإنفلونزا، يلعب دورا فعالا في تخفيف الأعراض التي من الصعب التمييز بينها وبين «كوفيد 19».

ونفت الهيئة في بيان، ما تردد بأن لقاح الإنفلونزا، يزيد من خطر التعرض للإصابة بكورونا، مؤكدة في الوقت نفسه، أنه لا يقي من الإصابة بالفيروس المستجد، موضحة أنه لا يوجد أي تعارض بين اللقاحين، لكنها نصحت بضرورة الانتظار لمدة 14 يومًا على أقل تقدير، بين الحصول على لقاح الإنفلونزا وكورونا والعكس، وفقا للتوصيات الحالية: «لا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، لكن الفصل يعد إجراء احترازيا، تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات».