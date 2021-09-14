الامارات | «أفضل مطعم في العالم» يحافظ على لقبه.. وينال نجمة ثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفضل مطعم في العالم» يحافظ على لقبه.. وينال نجمة ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال مطعم «نوما» الشهير في كوبنهاغن ثالث نجومه عبر دليل «ميشلان»، وهو تقدير انتظره طويلاً هذا الموقع الذي حاز سنوات عدة لقب «أفضل مطعم في العالم»، كما يُصنف الطاهي المسؤول عنه رينيه ريدزيبي من بين أفضل طهاة العالم حالياً.

وبعدما احتفظ بتصنيف نجمتين على مدى 12 عاماً (2008-2020)، بات المطعم الذي يُعد من الأشهر في أوروبا والعالم، ضمن قائمة جديدة - أعلن عنها أمس الاثنين - للمطاعم ذات تصنيف ثلاثة نجوم في اسكندينافيا، إلى جانب مطعم مايمو في العاصمة النرويجية أوسلو.

وكتب دليل «ميشلان» في بيان أن مطعم «نوما» يشكل «واحة حضرية»، مشيراً إلى أن منحه تصنيف ثلاثة نجوم أتى تقديراً لــ«صلته القوية مع الطبيعة» و«مقاربته الشاملة التي يستخدم فيها مكونات موسمية غير اعتيادية في أطباق خلاقة ومعقدة».

ولفت دليل المطاعم الشهير إلى أن «نوما» «عاد أقوى» بعد جائحة كوفيد-19 التي أرغمته على إغلاق أبوابه أشهراً عدة.

وافتتح مطعم «نوما» أبوابه في وسط كوبنهاغن عام 2003 قبل الانتقال إلى موقع بعيد قليلا عن مركز العاصمة الدنماركية سنة 2018.

وحاز «نوما» لقب أفضل مطعم في العالم أربع مرات (2010 و2011 و2012 و2014) بحسب تصنيف مجلة «ريستورنت». وحصد المركز الثاني عالمياً في 2019. وشكّل عدم منحه تصنيف ثلاثة نجوم محط جدل في أوساط القطاع.

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