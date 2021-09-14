الامارات | صينية أجبرت ابنتها على قفز الحبل 3000 مرة يومياً لتصير أطول وأنحف

شكرا لقرائتكم خبر عن صينية أجبرت ابنتها على قفز الحبل 3000 مرة يومياً لتصير أطول وأنحف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجعل ابنتها تكتسب المزيد من الطول، تسبب ام صينية لابنتها (13 عاما) بإصابات جسدية كبيرة وخطيرة، حيث كانت تجبرها على القفز 3000 مرة في اليوم فوق الحبل، ماتسبب بإصيبت الفتاة بالتنكس العظمي الغضروفي.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" اشتكت الفتاة، لأمها من آلام في الركبتين إلا أن الأخيرة اتهمتها بالكسل. لكنها وبعد تفاقم الحالة وتزايد العوارض سوءاً اصطحبتها إلى الطبيب. وعلى الرغم من أن الأطباء استبعدوا بعد إجراء فحص فيزيولوجي وجود إصابة في غضروف الهلالة المليف في مفصل الركبة، إلا أنهم حذّروا الأم من إمكانية تسبّب فرط التمارين في إصابات لدى الأولاد.

ويبلغ طول الفتاة يوان يوان 158 سنتيمترا ووزنها 120 كيلوغراماً، لكن الأم كانت تأمل أن تبلغ 160 سنتيمتراً، وأن تخسر من وزنها الزائد "لتصبح أكثر نحافةً وجمالاً"، إلا أن الوزن الزائد ولاسيما بعد أن فرضت الأم زيادة عدد القفزات من ألف إلى 3000 في اليوم؛ ما أسهم في أذية الركبتين بشكل كبير يصعب علاجه.

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