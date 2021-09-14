الامارات | اختبار بسيط براحة اليد يكشف صحة القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار بسيط براحة اليد يكشف صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الصفحة الطبية في صحيفة "صن" البريطانية، اختبارا بسيطا يمكن القيام به باستخداك راحة اليد، يمكن أن يكشف ما إذا كان الشخص معرضًا لمخاطر كبيرة في صحة القلب.

وبحسب الصحيفة لا يتطلب هذا الفحص، سوى القيام بحركتين بسيطتين، وعندئذ تظهر النتيجة.

الخطوة الأولى هي أن تقوم ببسط يدك كاملة أمامك، على أن تكون راحة اليد مقابلة لوجهك، ثم يأتي دور الخطوة الثانية.

والخطوة الثانية هي إدارة الإبهام إلى داخل راحة اليد، وحينها، انظر المدى الأقصى الذي وصل إليه الأصبع، لأن هذه النقطة هي المؤشر.

في حال وصل الإبهام إلى منتصف راحة اليد فقط فذاك معناه أن صحة القلب عادية وليس فيها ما يدعو إلى القلق. أما إذا وصل الإبهام إلى أقصى نقطة، أي نهاية راحة اليد، فإن ذلك يعني وجود مخاطر على مستوى صحة القلب.

وعندما يكون الشخص قادرًا على تحريك الإبهام، إلى نقطة بعيدة في راحة اليد؛ فإن ذلك ينبه إلى وجود ارتخاء في نسيج وعضلات الجسم.

ويقول الخبراء إن هذا الارتخاء يشكل مؤشرًا على عدد من الاضطرابات في الجسم، بما في ذلك مشاكل الشريان الأبهر، وهو أكبر شريان في جسم الإنسان لأنه يمتد من القلب إلى المعدة.

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