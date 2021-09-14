بقناع أسود ووجه حصان.. شاهد أغرب إطلالات النجوم في حفل ميت غالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تنوعت الإطلالات خلال حفل "ميت غالا" وهو أحد أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء بالعالم، والذي أقيم ليل أمس الإثنين في نيويورك.

وعادة ما يعتمد المشاهير خلال هذا الحفل، إطلالات مميزة الشكل، ولكن هناك بعض الإطلالات الغريبة التي نستعرضها لكم وفقا لموقع "vogue".

1- المغنية الأمريكية نورماني كوردي:

طلت المغنية الأمريكية نورماني كوردي بفستان غريب منفوش باللون الأصفر الغامق، تميز قصته بأنه بفتحة على شكل v من عند الصدر، ومنفوش من عند الأكمام، وبه حزام عريض من عند الخصر.

واعتمدت مكياجاً قوياً، وزينت الإطلالة بإكسسوارات مكونة من سلسلة طويلة وخاتم، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

2- كيم كارداشيان:

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان بأغرب إطلالة على السجادة الحمراء، إذ طلت مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وارتدت أسفله تيشرت بأكمام سوداء، وبنطلون بنفس اللون، ووضعت قناع يغطي وجهها بالكامل.

مما أثار غرابة الجمهور بهذا اللوك الذي اختارته للمرة الثانية، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

3- عارضة الأزياء إيمان:

طلت عارضة الأزياء إيمان بجامبسوت كب باللون الذهبي، وارتدت عليها جيبونة منفوشة مزيناً بالريش مكونة من عدة طبقات.

وزينت الإطلالة بإكسسوارات مكونة من عدة أساور وحلق طويل، واعتمدت مكياجاً قوياُ.

واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً، ووضعت هيد بيس عريضة، ووضعت على ظهرها ريشة كبيرة على شكل دائرة، وكانت تشبه عروسة المولود الفلكلورية.

4- الممثلة الأمريكية إم جي رودريغيزو:

كما طلت الممثلة الأمريكية إم جي رودريغيزو، بجامبسوت غريبة، بمزيج من اللونين الأبيض والأسود، مكونة من قميص منفوش من الإكمام، ومن الأسفل بها حزام عريض على الخصر،وبها كرانيش، وبقصة البلسية.

ونسقت معه حذاء غريب بكعب عال، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

5- كيم بيتراس:

أطلق الجمهور على المغنية الأمريكية كيم بيتراس فتاة الحصان، وذلك بسبب ما ارتدته، فطلت بفستان كب بمزيج من الألون المبهجة ووضعت عليه وجه حصان في رقبتها، تميز قصته بفتحة كبيرة من الأمام، ونسقت معه صندل بكعب عال باللون الأحمر.

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الذيل الحصان وكان يصل إلى قدميها.