جذابة ومتنوعة.. أجمل إطلالات النجمات في حفل "ميت غالا" 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أقيم ليل أمس الإثنين في نيويورك، حفل "ميت غالا" وهو أحد أهم الأحداث السنوية الرئيسية في صناعة الأزياء بالعالم.

وعادة ما يعتمد المشاهير خلال هذا الحفل، إطلالات مميزة الشكل، وفي هذا الإطار يستعرض "الخليج 365" أبرز وأجمل إطلالات النجمات في حفل "ميت غالا".

-عارضة الأزياء كايا غربر

عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية، كايا غرير، ظهرت بإطلالة أنثوية رقيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود بقصة الكب، بتطريز مفرغ بقماش الفستان، على منطقة الصدر، ومنفوش من الأسفل.

واعتمدت غرير تسريحة الشعر المموج، واستغنت عن الإكسسوارات والمجوهرات لتكتفي فقط بارتداء ساعة جلدية في يدها، بينما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا بسيطًا لم يغير من ملامح وجهها الطبيعية.

-المغنية الأمريكية بيلي إيليش

مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش منفوشًا من قماش التل، باللون الروز، بقصة الأوف شولدر.

واعتمدت إيليش تسريح الشعر القصير ذو اللون الأصفر، وغرة للأمام، كما اعتمدت مكياجًا صاخبًا يبرز ملامح وجهها.

-عارضة الأزياء كيندال جينر

عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر ظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة، بفستان طويل من قماش الشيفون المرصع بلون الجسم، بقصة الأوف شولدر، منتعلة حذاء مفتوح باللون الأبيض.

واختارت جينر تسريحة الكعكه، كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا، يبرز رسمة عينيها، ولون الشفاه الوردية.

-عارضة الأزياء جيجي حديد

الأمريكية جيجي حديد، ارتدت فستانًا مميزًا بقصة الكب لونه أوف وايت وببطانة سوداء، الفستان جاء بفتحة من الخلف بطول الساق، وانتعلت حذاء كلاسيكي بكعب عالي، منسقة معه جوارب سوداء.

ونسقت مع الفستان أيضًا قفازات جلدية للذراع، وأضفت للإطلالة جمالًا بوضع عقد من الألماظ حول رقبتها.

واعتمدت جيجي حديد تسريحة ذيل الحصان، لشعرها المميز بلونه الأحمر، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا غريبًا بألوان ظلال عيون مختلفة ومميزة، حيث وضعت درجات اللون الأزرق الفاتح، ورسمة العين برسمة القطة.

-عارضة الأزياء إيرينا شايك

الروسية إيرينا شايك، ظهرت بإطلالة مبهرة، حيث ارتدت فستانا من اللون البيج، مزين بقطع ورود بارزة على الصدر بألوان مبهجة منها الأزرق الفاتح والفوشيا والأحمر، وبإطار أسفل ذيل الفستان المفتوح بطول الساق.

وانتعلت إيرينا شايك حذاء مفتوح باللون الذهبي، من الناحية الجمالية فوضعت مكياجًا بسيطًا بالألوان الوردية، بينما اختارت تسريحة الشعر القصير "بوي كت".

يُشار إلى أن حفل "ميت غالا" يعد حدثًا كبيرًا في عالم الموضة، وهو عبارة عن ميزة لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، بمشاركة عدد كبير من النجوم والمبدعين الشباب وممثلي الصناعة.