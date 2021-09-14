المشي 7 آلاف خطوة يوميا له مفعول السحر على صحتك.. اعرف كيف ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة ماساتشوستس الأمريكية عدد الخطوات اليومية التي يحتاجها الإنسان للتمتع بوضع صحي مثالي.

وشارك في الدراسة ألفا رجل وامرأة في منتصف العمر، ينتمون إلى 4 مدن أمريكية مختلفة، وفق ما نقل "سبوتنيك".

ووجد الباحثون المشاركون في الدراسة أن الأفراد الذين يمشون 7 آلاف خطوة يوميا لديهم خطر أقل بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70 % تقريبا من الوفاة المبكرة، مقارنة بمن يمشون عدد أقل من الخطوات.

واعتبر القائمون على الدراسة أن 7 آلاف خطوة يوميا ربما تكون هدفا جيدا للكثير من الأشخاص الذين لا يحققون هذا المعدل.

وخلص الباحثون إلى أن زيادة عدد الخطوات اليومية قد يساهم في إطالة العمر، ولكن بعد الوصول لنقطة محددة، تصبح الخطوات الزائدة بلا أثر إيجابي.

وأشار الباحثون إلى أن القيام بما يزيد على أكثر من 10 آلاف خطوة في اليوم لم يكشف عن انخفاض في مخاطر الوفاة.