مش بس ساندوتشات.. طريقة عمل الشاورما بأساليب مختلفة: سلطة وفتة ورقاق (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الشاورما من أكثر المأكولات السورية التي يفضلها كثيرون، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، بالإضافة إلى أنه يمكن إعدادها بكل سهولة ويسر، وبأصناف مختلفة، إما ساندوتشات أو سلطة أو فتة، أو يتم دمجها ضمن كثير من الأصناف والوصفات.

ويقدم «هن» للأمهات وربات البيوت، طريقة عمل الشاورما في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة والوضوح.

مقادير فتة الشاورما

لحم شرائح.

ملح.

مرقة.

كزبرة خضراء.

زيت.

أرز.

عيش محمص.

فلفل أسمر.

ثوم.

صلصة طماطم.

بهارات شاورما.

كمون.

خل.

طريقة تحضير فتة الشاورما

- وضع الأرز مع الزبدة على نار هادئة.

- إضافة ورق اللورا والحبهان والسمنة.

- إضافة مرقة وملح وفلفل.

- تقطيع العيش إلى مكعبات، ووضعها في زيت غزير ساخن حتى تحمر.

- تشويح اللحم الشرائح في زيت ساخن، ثم إضافة عصير الطماطم مع الخل وفلفل وملح.

- إضافة الأرز الناضج إلى طاسة اللحم، وعليها العيش المحمص وقلبيها جيدا.

- فرم الطماطم جيدا في طاسة على النار، لتحضير الصلصة.

- وضع الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر لونه، ثم يُضاف عصير الطماطم.

- وضع زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة، في طاسة على النار.

مقادير سلطة الشاورما

2 صدر دجاج.

ملح.

فلفل.

رشة قرفة.

رشة بهارات.

سماق.

بصل.

خس.

بصل شرائح.

طماطم شيري.

خيار مخلل.

بقدونس.

خبز شامي محمص أو مقلي.

ملعقة كبيرة صنوبر.

ملعقة كبيرة لوز.

سماق.

مقادير الصوص

2 كوب زبادي.

طحينة.

ليمون.

ثوم.

ملح.

كمون.

طريقة تحضير سلطة الشاورما

- شوحي الدجاج في السمنة، حتى تمام النضج، ثم ضيفي البصل.

- قلبيهم جيدا، ثم تبليهم بالملح والفلفل ورشة قرفة وبهارات.

- قطع الخس والطماطم الشيري، وضعيهم في طبق التحضير، ثم ضيفي طبقة من الصوص.

- ضيفي البصل بعد خلطه بالسماق والخيار المخلل، ثم ضيفي العيش المحمص والشاورما، ثم زينيهم باللوز والصنوبر وقدميها.

طريقة تحضير الصوص

- اخلطي الزبادي مع الطحينة، وتبليهم بالملح والفلفل والليمون والكمون، ثم ضيفي الثوم.

مقادير عمل صينية رقاق بالشاورما

رقاق لحمة شرائح.

خلطة الشاورما.

بصل.

فلفل ألوان.

طماطم.

مرقة لحمة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل صينية رقاق بالشاورما

- تتبل الشاورما بخلطة الشاورما والملح والفلفل.

- ترفع على النار مع البصل والفلفل والطماطم حتى تطهى.

- يغمر الرقاق في المرقة.

- يرص في صينية الرقاق.

- تدهن كل طبقة بالسمنة.

- بعد 3 طبقات توضع طبقة من الشاورما.

- توضع 3 طبقات أخرى من الرقاق، وتسقى كل طبقة بالشوربة، وتدهن بالسمنة.

- تكرر الطبقات، وتدخل الفرن حتى تمام الطهي.

- يقدم الرقاق ساخنا.