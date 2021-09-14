«مش مصدقة اللي حصل».. رسائل مؤثرة لزوجة مهندس الدقهلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسائل حزينة وجهتها سيدة لزوجها بعدما اكتشفت اختفاءه وعدم حضوره ولادة طفلها الثاني، حيث ذهب لإحضار أموال ولكنه لم يرجع، قبل أن يتبين قتله على يد صديقه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مهندس الدقهلية».

منشورات مؤثرة عن اختفاء شاب في ظروف غامضة

كتبت الزوجة «دعاء عبد العزيز»، زوجة المهندس «أحمد عاطف»، ابن قرية «ميت عنتر»، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، منشورا تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه «أحمد إنت فين يا حبيبي أنا ولدت وانت مش معايا ومكنتش عايزة أولد أصلا إلا لما ترجع بس قالوا غلط على البيبي، سليم قمر بس عايز يشوفك ونفسي أشوفك وانت شايله».

وأضافت: «كالعادة تعبانة من الولادة وكان نفسي تهون عليا وتمشيني وتطمن عليا كل شوية، كان نفسي انت اللي تسجل سليم وتطعمه زي كنان لكن متعوضة يا حبيبي ارجع بس ومش عايزين أي حاجة إلا وجودك وسطنا ارجع عشان سليم ميرضعش نكد وهم وحزن من كتر عياطي وهمي يا أحمد».

وتابعت: «الكل كان معايا بس غيابك انت خلاني محسش بأي أمان، مش كنا متفقين توصلني لحد العمليات انت وكنان، أنا وصلت العمليات لوحدي وأنا منهارة، ارجع لي يا أحمد عشان لو حصلك حاجة هموت وراك وولادك هيتعبوا من بعدنا، ارجع لي وفي داهية أي حاجة فداك يا حبيبي مهما كان تمنها، ارجع لولادك اللي ملحقوش يشبعوا منك يا قلبي»، واختتمت «يا رب يا رب رجع لي جوزي سالم غانم واحميه من أي شر يا رب ما تحرمني منه ولا تحرم ولاده منه يا رب».

تعاطف الكثيرون مع الزوجة، وحظي المنشور بآلاف المشاركات أملًا في أن يقرأه زوجها ويعود لها حتى أعلنت السلطات الأمنية العثور على جثمانه بنهر النيل أسفل أحد الكباري.

رسالة مؤثرة قبل معرفة الحقيقة المرة

رسالة مؤثرة أخرى وجهتها الزوجة قبل اكتشافها الحقيقة المرة: «11 يوم النهاردة وانت بعيد عن العين، لكن مش بعيد أبداً عن بالي وقلبي يا حبيبي، 11 يوم لا شوفتك ولا سمعت صوتك من آخر مكالمة قبل ما تغيب، يومنا العادي كنا مع بعض في الشقة، ولو خرجت ساعتين برة تكلمني فيهم تلات أو أربع مرات، ما بالك بقا 11 يوم ما سمعتش صوتك ولا شوفتك، نفسي حد يطمني بس أنت عامل أيه».

وأضافت الزوجة: «نفسي أشوفك ونفسي تشوف كنان وسليم، بكره هاستلم شهادة ميلاده، وامبارح المفروض كان سبوعه، والله بسبب غيابك ما خدت بالي أن سبوع سليم كان امبارح، كنان بقا مع كل اتصال يقولي بابا بيرن، ماهو متعود انك لو برة بتكلمنا، يارب ارحمني برحمتك ورجعهولي ورجعه لولاده وأهله، يارب إن كان اختبار فأنا مش قادرة أتحمل».

الزوجة عن قاتل زوجها: «جوزي كان بيجبله عياله يشوفهم وهو يتم عياله بدري»

الزوجة تحدثت أمس في تصريحات تلفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، مشيرة إلى أنها حتى الآن في صدمة مما حدث، ولا تُصدق أن زوجها فارق الحياة، والصدمة الثانية لها هي أن من قتل زوجها هو صديقه، مؤكدة أن زوجها كان يحل كل مشكلاته، ويصلح بينه وبين زوجته، ويحاول بقدر المستطاع أن يجعله يرى أبناءه، مضيفة «يعني جوزي كان بيجيب له عياله يشوفهم وهو يتم عياله بدري».

وأضافت: «صديق زوجي يخلي الواد يتولد ميشوفش أبوه ولا أبوه يشوفه ولا يشيله، مصعبش عليه لما كلمته الصبح وقولتله أحمد فين وبعيط، وقولتله آخر مرة كان معاك، وكنتم على كوبري الجامعة، رد عليا قالي أنا ركبته تاكسي، مش عارفة البني آدم ده إيه وقلب إيه وضمير إيه اللي عنده».

وتابعت باكية: «قلبه إيه اللي يشوفني منهارة ويكلم ابنه وهو واقف معاه، يقوله حاضر يا حبيبي ويقوله أنا اتأخرت عليك وهجيلك، أي قلب وأي ضمير وأي إنسانية تخليك تعمل في صاحبك كده، لو على الفلوس والتعاملات المالية اللي بينهم، كان بياخد الفلوس وياخد الشيكات وأحمد يمضيله كمان على فلوس بس يسيب جوزي يشيل ابني، ملحقتش أشبع من جوزي، ابني الصغير سليم مش هيقول يا بابا لأنه عنده 9 أيام».