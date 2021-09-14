7 معلومات عن والدة رئيس الوزراء البريطاني: كانت تعاني من مرض باركنسون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت شارلوت جونسون والدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، عن عمر 79 عاما، وقالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية إن جونسون نعى والدته، فيما نقلت الصحيفة البريطانية، عن أسرة جونسون، أن شارلوت الرسامة المحترفة توفيت فجأة في سلام بمستشفى بعاصمة البلاد «لندن».

«بوريس» وصفها في 2019 بـ السلطة العليا في الأسرة

وكان رئيس الوزراء البريطاني، وصف والدته في وقت سابق، أنها السلطة العليا في الأسرة، موضحا في أول مؤتمر له لـ«حزب المحافظين» قبل عامين، أن والدته علمته الأهمية المتساوية والكرامة المتساوية والقيمة المتساوية لكل إنسان على هذا الكوكب، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية

ونرصد أبرز المعلومات عن شارلوت:

-ولدت شارلوت جونسون وول في أكسفورد في 1942.

-ابنة السير جيمس فوسيت رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في 1970.

-شارلوت وصفت في وقت سابق والديها بالاشتراكيين الأثرياء.

- درست شارلوت اللغة الإنجليزية في جامعة أكسفورد وقابلت والد ستانلي جونسون والد بوريس.

- أوقفت شارلوت دراستها للسفر إلى الولايات المتحدة مع ستانلي جونسون بعد أن حصل ستانلي على وظيفة هناك، وتزوجته في عام 1963، لكنها عادت لتصبح أول امرأة متزوجة جامعية في ليدي مارجريت هول.

-أنجب ستانلي وشارلوت أربعة أطفال هم بوريس وراشيل وجو وليو، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

- شارلوت كانت تعاني من «مرض باركنسون» ولكنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على تجنب الاهتزاز الدائم.