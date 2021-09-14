الآي لاينر الملون لإطلالة عيون ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Instyle" أن الآي لاينر الملون يمنح العيون إطلالة ساحرة تأسر الألباب سواء في العمل أو في الحفلات والمناسبات المسائية.

وأضافت المجلة المعنية بالجمال والموضة أنه ينبغي اختيار الآي لاينر الملون تبعا للون العين، موضحة أن الآي لاينر الأزرق يبرز جمال العيون البنية بدءا من التركواز مرورا بالأزرق الكوبالت وصولا إلى الأزرق البحري، في حين يسلط الآي لاينر البنفسجي الضوء على جمال العيون الخضراء.

أما العيون الزرقاء فيغازلها آي لاينر يزهو باللون الأصفر أو يتلألأ باللون الذهبي أو النحاسي.

ولإطلالة مناسبة للعمل وأنشطة الحياة اليومية المختلفة تنصح "Instyle" باختيار درجات الآي لاينر الملونة الناعمة، مع مراعاة أن تكتسي ظلال الجفون حينئذ بدرجات لونية محايدة، وذلك تجنبا للتكلف والمبالغة.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية في الحفلات والمناسبات المسائية فيمكنها تطبيق آي لاينر بإحدى درجات النيون الصارخة وتنسيقه مع ظلال جفون صارخة أيضا، لتعبر بذلك عن ثقتها في نفسها ومدى تفرد وتميز أسلوبها.

ومن ناحية أخرى، أشارت "Instyle" إلى أن الآي لاينر السائل يمتاز بقوام جِل ويستخدم لرسم خطوط واضحة، بينما يمتاز قلم الآي لاينر بسهولة الاستخدام؛ حيث يتم استخدامه كالقلم ويتم تطبيقه بشكل سائل أيضا.

أما قلم الكحل فيستخدم لرسم خطوط أكثر نعومة بفضل قوامه الكريمي، وغالبا ما يستخدم لتزيين خط الرموش السفلي بخلاف الآي لاينر السائل وقلم الآي لاينر، اللذين يُستخدمان في الغالب لتزيين خط الرموش العلوي.