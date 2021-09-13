غير لائق بدنيا.. 6 علامات تخبرك أن شكل جسدك أصبح غير طبيعي ويحتاج للتغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المؤكد أن الوباء قد أضر بصحتنا الجسدية والعقلية، في حين أن بعض الناس قد أخذوا هذا الوقت للعمل على أنفسهم، والقيام بالتمارين، والأكل الصحي، من ناحية أخر ، أصبح الناس أكثر كسلاً وجهلاً تجاه أجسادهم.

سواء كنت قد اكتسبت الكثير من الوزن أو لا تشعر بأنك على طبيعتك، يمكن أن تشير جميعها إلى أنك تحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح، من اللجوء إلى التمارين إلى اتباع نظام غذائي صحي، كل هذه الأشياء يمكن أن تحدث تغييرًا إيجابيًا في جسمك وعقلك.

ومع ذلك، عليك أولاً تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى التغيير على الإطلاق، فيما يلي بعض العلامات التي تخبرك أنك خارج تحتاج لذلك وفقا لموقع Indiatimes.

تشعر بضيق في التنفس عند أدنى حركة

غالبًا ما يفضل الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة أن يصعد السلالم بدلاً من المصعد، على العكس من ذلك، عندما يكون شخص ما في حالة سيئة، فمن المرجح أن يصاب بضيق التنفس عند أدنى حركة، مما يجعله أكثر عرضة لاستخدام المصعد، ومع ذلك، نظرًا لأن تنفسك يصبح ثقيلًا فقط بعد بضع مرات من المشي وصعود السلم، فأنت بحاجة إلى فهم مدى خطورة ذلك، لقد حان الوقت للمضي قدمًا في المسار الصحيح وتكون أكثر نشاطًا، والاهتمام أكثر بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية منخفضة السعرات الحرارية.

معدل ضربات قلبك أثناء الراحة مرتفع

بصرف النظر عن تنفسك، يمكن أن يخبرك معدل ضربات قلبك أيضًا بمدى لياقتك، بمساعدة ساعات اللياقة، يمكنك تتبع تقدمك أو معدل ضربات قلبك في أي وقت، إذا وجدت أن معدل ضربات قلبك مرتفع حتى عندما لا تتحرك وجسمك في حالة راحة، فهذا يدل على أنك تحتاج لتعديل شكل جسدك، هذا يعني أنك إما قلق أو مرهق أو محروم من النوم، وكلها علامات تدل على فقدان لياقتك.

أنت أكثر عرضة للإصابات

عندما يكون جسمك ضعيفًا، تصبح أكثر عرضة للإصابات، ستشعر بأوجاع وآلام متكررة في ظهرك وكتفي رقبتك وكل جزء آخر من الجسم، لا ينبغي إهمال هذا ويجب أن تبدأ في أداء التمارين بانتظام لتجنب المزيد من الضرر، سيقوي هذا أيضًا عضلاتك ويساعدك في رحلة إنقاص الوزن.

لديك ليالي بلا نوم

يمكن أن يساهم عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية والأكل غير الصحي والتوتر في عدم كفاية النوم، هذا يعني أيضًا أنك تحرم جسدك من كل الأشياء الجيدة، في حين أن التأثير قد يكون بطيئًا، فقد يتعرض جسمك لمخاطر صحية مزمنة إذا استمر، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة الوزن، حيث أن النوم والتوتر مترابطان، حيث ينتج الأخير هرمونات تعرف باسم الكورتيزول، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

أنت تتوق دائمًا إلى الأطعمة غير الصحية

في كثير من الأحيان عندما لا تكون نشطًا أو تقود أسلوب حياة خامل، فقد تلجأ إلى الأطعمة غير الصحية، قد تكون الرغبة الشديدة غير المبررة في تناول الوجبات السريعة ضارة جدًا بصحتك، وفقًا للخبراء، فإن عدم النشاط والرغبة المستمرة في تناول الطعام يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى هرمون يسمى الجريلين، مما يجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت.

تم تشخيصك على أنك بدين

السمنة هي أحد المؤشرات المؤكدة لعدم اللياقة البدنية، إذا قال طبيبك إنك تعاني من زيادة الوزن، فمن المحتمل أنك لست بصحة جيدة وأنك في حالة سيئة، تعرضك السمنة لخطر الإصابة بأمراض مختلفة وتعيق أيضًا الوظائف اليومية، في حين أنه يمكن أن يصبح مشكلة على المدى الطويل، يمكن أيضًا إدارته من خلال ممارسة الرياضة والأكل الصحي.