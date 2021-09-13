8 نباتات يمكنها امتصاص الحرارة من منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

خلال فصل الصيف، يمكن للنباتات الحفاظ على برودة منزلك، وامتصاص الحرارة من خلال مسام أوراقها، بالإضافة إلى المساعدة في خفض درجة الحرارة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم 8 نباتات يمكنها امتصاص الحرارة وجعل منزلك أكثر انتعاشا في نفس الوقت، حسب ما جاء في موقع " brightside" الإمريكي.

- شجرة المطاط

يمتص هذا النوع الماء من خلال جذوره ثم يطلق الرطوبة من خلال المسام الموجودة على الجانب السفلي من أوراقه، وكلما زاد عدد أوراقها، زاد

الرطوبة التي ستطلقها.

وتتطلب هذه الشجرة مساحة مضيئة وتتحمل التعرض المباشر للشمس لبضع ساعات في اليوم ، طالما أن الشمس ليست شديدة، كما يجب ألا تبالغ في الري بالماء.

- بوسطن سرخس

إنه نبات منزلي شهير، يمكنه امتصاص الفورمالديهايد والزيلين والتولوين من الهواء، وعلى الرغم من أن السرخس يفضل الظل الجزئي إلى الكامل في الهواء الطلق ، إلا أنه لا ينمو في الظل بالداخل وينمو بشكل أفضل لضوء الشمس، وقد يحتاج إلى ارتواء وفير وتربة عالية الجودة ومساحة واسعة للنمو.

- الشريط

نبات الشريط أو اللبلاب العنكبوتي هو نبات يمكنه تحسين جودة الهواء وامتصاص الحرارة بسرعة، لموازنة درجة حرارة الغرفة التي يوجد بها.

من الأفضل وضعه في غرفة به إضاءة جيدًا ، ولكن دون التعرض المباشر لأشعة الشمس، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى رطوبة ثابت، فيجب أن يروي مرتين في الأسبوع في الأشهر الدافئة، أما في الأشهر الباردة ، مرة واحدة أسبوعيًا أو كل عشرة أيام.

- بكاء التين

واحدة من الأشجار القليلة التي تنمو جيدًا في الداخل، مما يساعد في الحفاظ على الهواء رطبًا ومنعشًا، كما أنه يزيل السموم الشائعة من الهواء في المنزل.

وتنمو هذه الشجرة جيدًا في الشمس أيضا، وتتطلب كمية معتدلة من الري في فصل الصيف.

- الصبار

يُعرف نبات الصبار أو الألوة فيرا باستخداماته التجميلية والطبية، وهو مثالي لوضعه في المنزل، حيث يمكنه تنظيم درجة الحرارة.

ويعد الحفاظ على نبات الصبار أمرًا بسيطًا، لأنه نبات لا يتطلب سوى القليل من العناية، ولا يمكنك سقيه إلا عندما تبدو التربة جافة أو متشققة قليلاً؛ في فصل الشتاء ، ليس أكثر من مرة في الشهر، ويتطلب الكثير من الضوء ، لذلك من المهم أن تضعه في مكان يتلقى فيه معظم أشعة الشمس ، ويمكن أن يكون بالقرب من النافذة.

- زنبق السلام

الزنبق أو زنبق السلام هو نبات يمكنه امتصاص الرطوبة الزائدة وبالتالي تنظيم درجة الحرارة، لكن لكي ينمو في ظروف مثالية، يوصي بوضعه في مكان دافئ بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى سقيه بالماء المقطر للحفاظ على رطوبة التربة، فيمكنك ملء البخاخ وسقيه يوميًا.

- أريكا بالما

إنه أحد النباتات التي تتمتع بأكبر قوة لتنقية الهواء، وذلك لأنه يقلل بشكل كبير من مستويات الفورمالديهايد والبنزين في البيئة، ويحتاج إلى ظل أو نصف ظل ليعيش في ظروف جيدة، حيث إذا لم يكن لديه ما يكفي من الضوء ، فإن النبات يميل إلى الضعف.

- Aglaonema

إنه نبات سهل العناية يزدهر في ظروف الإضاءة المنخفضة إلى المتوسطة، ويساعد على إزالة السموم الضارة من هواء المنزل، وفي الوقت نفسه ، يعمل على ترطيب المنزل من الداخل ويبرد درجة الحرارة، لكن من الضروري مراعاة أن أوراقه يحتوي على مادة مهيجة يمكن أن تكون سامة للحيوانات الأليفة.