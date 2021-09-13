6 فوائد لا تتوقعها.. كيف تساعدك بذور الشمر على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تكون رحلة إنقاص الوزن صعبة بالنسبة للكثيرين، ليس من السهل الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. كل ما تأكله أو تشربه له تأثير على جسمك وعلى رحلة إنقاص وزنك، وبالتالي، يُقال دائمًا أنه يجب أن تضع في اعتبارك ما تأكله لأن كل خطوة مهمة.

على الرغم من عدم وجود بديل لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، إلا أن بعض العلاجات البسيطة يمكن أن تسرع رحلة إنقاص الوزن. أحد هذه العلاجات هو بذور الشمر.

يمكن تناول بذور الشمر بعد تناول وجبات أو بمفرده في أي وقت من اليوم، كما أنه يستخدم لقدرته على إدارة الأزمات الصحية بما في ذلك الربو وغازات المعدة والاحتقان.

ولكن هل يمكن لبذور الشمر أن تساعدك على إنقاص الوزن؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

بذور الشمر مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن، وكلها تساعد في حرق الدهون وبالتالي تساعد على إنقاص الوزن.

تساعد بذور الشمر على الهضم والتمثيل الغذائي، مما يزيد من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام وبالتالي يؤدي إلى تقليل الشعور بالجوع.

إن تناول كوب من ماء بذور الشمر في الصباح يبقيك ممتلئًا ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، وهو أحد أكبر العوائق في رحلة إنقاص الوزن.

فيما يلي ست طرق يمكن أن تساعد بها بذور الشمر في رحلة إنقاص الوزن وأفضل طريقة لاستهلاكه.

أفضل طريقة لاستهلاك بذور الشمر لخسارة الوزن

خذ ملعقة صغيرة من بذور الشمر وانقعها في كوب من الماء طوال الليل، اشرب هذا الماء أول شيء في الصباح.

تعزز التمثيل الغذائي

الأيض الخاص بك يقرر معدل استخدام خلاياك للطاقة، يمكن أن تساعد بذور الشمر في تسريع عملية التمثيل الغذائي، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

تقمع الجوع

بذور الشمر غنية بالألياف، مما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، عندما تكون ممتلئًا، تقل احتمالية تناول الأطعمة غير الصحية، مما يساعد على إنقاص الوزن.

تساعد في إزالة السموم

بذور الشمر مزيل طبيعي للسموم، وبالتالي تعمل العجائب عند تناولها مباشرة بعد الوجبة، تطرد السموم المختلفة من الجسم وتهدئ الجهاز الهضمي، مما يجعل عملية الهضم أسهل.

غنية بالعناصر الغذائية

بذور الشمر مليئة بمضادات الأكسدة مثل الزنك والفوسفور والسيلينيوم والمنجنيز، من المعروف أن مضادات الأكسدة تحمي الجسم من الجذور الحرة، يمكن أن تسبب الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي في الجسم، مما قد يؤدي إلى السمنة والعديد من الأمراض الأخرى.

تساعد على الهضم

تساعد الزيوت الموجودة في بذور الشمر مثل استراجول وفينشون وأنيثول في الهضم عن طريق زيادة إنتاج العصارة المعدية، وكما نعلم جميعًا، فإن الهضم الصحي هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل صحي.

مدرة للبول بطبيعتها

تتمتع بذور الشمر بخصائص مدرة للبول، وبالتالي فإن شرب ماء بذور الشمر يمكن أن يساعدك على التخلص من احتباس الماء عن طريق إزالة الماء الزائد من جسمك.