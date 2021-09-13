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الامارات | من هو فائق حسن زوج الفنانة أصالة الرابع

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن من هو فائق حسن زوج الفنانة أصالة الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار خبر إعلان زواج الفنانة السورية أصالة نصري، من الشاعر العراقي فائق حسن، موجة واسعة من السجال، وتصدر الخبر مواقع التواصل على مدى الساعات الماضية فمن هو فائق حسن الذي قالت أصالة أنه من أقرب الناس إلى قلبها:
هو شاعر ومخرج عراقي، يبلغ من العمر 52 عاما، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، ويقيم في المملكة العربية

تزوج فائق حسن في عام 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال، ومن أشهر الأغاني التي قدّمها فائق حسن مع ماجد المهندس: «واحشني موت - بين إيديا - أنا حنيت - يمكن أحبك - انسى - انجنيت».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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