الامارات | موقف محمد رمضان بعد قرار منع الغناء ب"الفلاشة"

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد رمضان بعد قرار منع الغناء ب"الفلاشة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد منظم الحفلات نبيل السويسي "المسؤول عن تنفيذ وتنظيم حفلات الفنان محمد رمضان" بعد قرار نقابة المهن الموسيقية عن تطبيق قرارها منع تشغيل أي فنان أو فنانة على "فلاشة": "أن الفنان محمد رمضان له وضع خاص، أولا هو ممثل، ويتم الحصول على الموافقة على حفله من خلال النقابة التابع لها وهي نقابة المهن التمثيلية، مع سداد الرسوم في نقابة المهن الموسيقية، وفي كل الأحوال بالتأكيد لدينا الحرص في عملنا على مراعاة القرارات الصادرة من النقابة".

وأضاف لموقع " مصراوي": "أن محمد رمضان له وضع مختلف عن المطربين والمطربات التابعين لنقابة المهن الموسيقية، إذ تقوم حفلاته على مزج ألوان فنية متعددة لتقديم عمل استعراضي غنائي كبير، منها الموسيقى التي تقدم وفق طريقة معينة في الدخول، والمؤثرات الصوتية، ويتم الاعتماد فيها على مهندسي الصوت، ولا يصلح تقديمها من خلال العزف المباشر الحي من العازفين".

وقال: "حتى الآن ليس لدينا التصور النهائي عن كيفية التعامل والتوفيق بين رؤيتنا وقرار نقابة المهن الموسيقية، وفي حالة التأكيد على وجود العازفين بالتأكيد نحن كعادتنا ملتزمين، وهذا الأمر يتم حسمه مع الحصول على تصريح أول حفل يقدمه الفنان محمد رمضان".

ويذكر ان نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع تشغيل أي فنان أو فنانة على "فلاشة"، أو ان يكون مصاحبا فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين، ويسري القرار على جميع والنوادي والحفلات العامة في النوادي والقاعات، وفي حالة المخالفة يتم سحب ترخيص الفنان أو الفنانة ، ومنع التعامل مع المنشأة ، على أن يتم سريان القرار 16 سبتمبر الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news