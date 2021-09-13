هذا ما يقوله شكل سرة بطنك عن شخصيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يُقال إن شكل سرة البطن يكشف الكثير من الأسرار حول شخصية الشخص، ويمكنه أيضًا الكشف عن بعض أسراره الخفية أيضًا.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم ما يقوله شكل سرة بطنك عن شخصيتك، وفق ما أورد موقع "boldsky".

1. المستديرة:

إذا كان لديك سرة بطن مستديرة وعميقة، فهذا مؤشر على أنك شخصية متفائلة، فأنت من النوع الذي قد ينظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء، بالإضافة إلى أنت جيد في إيصال أفكارك جيدًا والحفاظ على جميع علاقاتك بطريقة صحية وتفاعلية.

2. الكبيرة:

إذا كان لديك سرة بطن كبيرة وعميقة، فهذا دليل على أن لديك شخصية كريمة، فأنت من الشخصيات التي لا يعرف لكرمها حدودًا، ومع تقدمك في العمر، ستصبح أيضًا رائعًا في إدارة المهارات.

3. البارزة:

هذا مؤشر على شخصية قوية الإرادة وعنيدة، ولكن الحقيقة المخفية هي أنك تؤمن بالتمسك برأيك، والحب يمثل مشكلة بالنسبة لك، حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تجد شخصًا يناسب تفكيرك، ولكن في اللحظة التي تجدها فيه، سيستمر إلى الأبد.

4. لأعلى:

هذا هو الشكل المثالي للسرة، فإنها علامة على ولادة صحية وعقل سليم، أنت مبتهج وحيوي ونشط في كل ما تفعله، فضلا عن أنك تحمل في قلبك هدفًا سريًا تتمنى تحقيقه في الحياة.

5. لأسفل:

إذا كان لديك هذا النوع من سرة البطن ، فهذا يدل على انخفاض مستويات الطاقة التي قد تواجهها جسديًا، كما أنك من الشخصيات التي لا تحب العمل كثيرًا يدويًا ، ولكنه رائع في ألعاب العقل.

6. بيضاوية الشكل:

إذا كان لديك سرة بطن بيضاوية الشكل ، فأنت مرتبط بفرط النشاط والحساسية الزائدة، فهناك أوقات تشعر فيها بالملل بسهولة وتبحث دائمًا عن شيء جديد، ومن ناحية أخرى ، أنت أيضًا شخص حساس، تشعر بالأشياء بعمق وقد تتأذى بسهولة.

7. العريضة:

يرتبط هذا النوع من سرة البطن بالأشخاص الذين يميلون إلى أن يكونوا دائمًا على أهبة الاستعداد، فأنت من النوع الذي لا يثق بالآخرين بسهولة، لكن من ناحية أخرى ، الأشخاص الذين سمحت لهم بالدخول إلى حياتك الشخصية ، يعنيون العالم بالنسبة لك ولا توجد طريقة لكيفية حمايتهم.

كما أن الولاء والثقة هما المحركان الرئيسيان لشخصيتك، حيث يتم تحديد موقفك مع الآخرين تمامًا من خلال الطريقة التي يعاملونك بها.

8. المقلوبة على شكل حرف Y:

هذا شكل نادر لسرة البطن، ويشير إلى أنك شخصية لا تبحث عن الشهرة أو المجد ، لأنك تدرك جيدًا قوتك، فالنجاح هو شيء شخصي للغاية بالنسبة لك وكذلك سعادتك.