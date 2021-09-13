"طابع على الشراب اسم زوجته".. حسن أبو الروس بإطلالة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

حل الفنان حسن أبو الروؤس وزوجته غادة والي مصممة الجرافيك، يوم الخميس الماضي ضيفين في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc.

وظهر بإطلالة غريبة، فارتدى بدلة باللون الكحلى، مزينة بالتطريزات، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأسود، وبنطلون جينز باللون الغامق.

كما انتعل حذاء باللون الأسود، وارتدى اكسورات مكونة من سلسلة، وخاتم، إضافة إلى ساعة يد، وقبعة باللون الأسود، ونظارة شمسية.

وخلال اللقاء فاجأ حسن الإعلامية منى الشاذلي، حينما كشف أنه طابع اسم زوجته على الشراب.

أما زوجته غادة والي مصممة الجرافيك، طلت بجاكيت متعدد الألوان، مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب باللون الأسود، وبنطلون جينز باللون الغامق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الكيرلي منسدل على كتفيها.

وارتدت اكسسورات مكونة من حلق، وخاتم.