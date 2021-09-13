بإطلالة شبابية.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء مرسي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورا لها على حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وهي تشكر جمهورها بمناسبة تكريمها في حفل الدير جيست لحصولها على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل النمر وضل راجل.

وطلت مرتدية فستان طويل باللون البيبي بلو، تميز قصته بكتف واحد(وان شولدر) مزينا بتطريز، وبه كرانيش من الأسفل، مصنوع من قماش الشيفون.

وزينت الإطلالة بإكسسورات مكونة من حلق وإسوارة، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

وظهرت بفستان أخر باللون الأصفر، تميز قصته بكتف واحد، وبه كرانيش من عند الصدر، قصير من الأمام وطويل من الخلف.

واعتمدت مكياجاً قوياً، وروج باللون النيود، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.