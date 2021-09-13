كورونا اليوم: احتمالية الإصابة بعدوى شديدة بعد التطعيم.. وهذه الفئة أكثر عرضة للوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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هل يمكن الإصابة بعدوى شديدة بعد التطعيم

بالنظر إلى أن التطعيم له فوائد كبيرة على عدم التطعيم والإصابة بالعدوى، فهل من الممكن أيضًا تجربة الشدة والمضاعفات حتى بعد التطعيم؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

هل من الممكن مواجهة المضاعفات أو التعرض لحالات خطيرة؟

من المسلم به أنه لا يزال هناك مستوى معين من مخاطر الإصابة بـ كوفيد، فإن الخطورة المرتبطة بالمرض تشكل تهديدًا غير محتمل في الوقت الحالي، يُطلق على مرض كورونا الشديد الحالة عندما يواجه الشخص أعراضًا خطيرة، أو يتطلب العلاج في المستشفى، أو العلاجات الغازية أو يعاني من مرض سابق يمكن أن يجعله عرضة للمخاطر، بينما تعمل اللقاحات بطريقة تدفع الحماية المناعية لتقليل شدتها، تشير الأبحاث إلى أنه لا يمكن إبطال مخاطر الخطورة تمامًا، بالنظر إلى المتغيرات التي لدينا، مثل متغير دلتا، المعروف الآن سريريًا أنه يتجنب الأجسام المضادة، ويهاجم الأعضاء بشكل أسرع ، قد يظل بعض الأشخاص معرضين لخطر حدوث مضاعفات، أو يحتاجون إلى رعاية أكثر حرجة، قد تكون مخاطر مواجهة الشدة بعد التطعيم أقل بالنسبة للسكان المعممين، ولكن لا يزال هناك خطر منخفض بالنسبة لأولئك الذين قد يكون لديهم عوامل مقلقة.

دراسة أمريكية تكشف الفئة الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

أظهرت دراسة أمريكية أن الأشخاص غير المطعمين ضد كوفيد-19 كانوا أكثر عرضة للوفاة بالمرض 11 مرة، وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بـ10 مرات إن التقطوا الفيروس.

ونظرت الدراسة في 600 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 في 13 ولاية أمريكية خلال الفترة الممتدة بين أبريل إلى منتصف يوليو الماضيين، وفي هذا الصدد، قالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي: "خلاصة القول هي: لدينا الأدوات العلمية التي نحتاجها للتعامل مع هذا الوباء. والتطعيم فعال وسيحمينا من المضاعفات الخطيرة لكوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.

باقٍ للأبد أم أنفلونزا عادية؟.. مصير كورونا مرهون بشرط

زف علماء أوبئة أخباراً سارة للعالم تفيد بإمكانية تحول وباء كورونا إلى أنفلونزا عادية لو تحقق شرط التطعيم بشكل فعّال.

في التفاصيل، أوضح علماء فيروسات وأوبئة أن كورونا قد يصبح مرضاً روتينياً مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا في يوم من الأيام، إلا أن هذا الأمر سيستغرق الكثير من الوقت والجهد، كما أن الانتشار الشرس لمتغير دلتا الذي يملأ المستشفيات مرة أخرى يوضح مدى خطورة هذا المسار، وأضافوا أن الفيروس قد يتصرف في النهاية كمرض روتيني، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة سيكون صعباً، فبعد أكثر من 20 شهراً من ظهور الوباء، بات يتعين على الناس في جميع أنحاء العالم تغيير طريقة تفكيرهم في مرض اعتقدت سلطات الصحة العامة ذات مرة أنها قادرة على التغلب عليه في حين أصبحت حالة الطوارئ أمراً مرعباً، وفقا للعربية.