6 أسباب تجعلك تدخل الفشار في نظامك الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الفشار من أكثر العادات الصحية لتناول الوجبات الخفيفة، حيث إنه مليئا بالألياف ومضادات الأكسدة أكثر من بعض الفواكه والخضروات، وقد يساعد أيضًا في محاربة السرطان، وفق ما أورد موقع "thehealthy".

1- أكثر صحة من الفواكه والخضروات:

نعم، لقد قرأت هذا بشكل صحيح، ووفقًا لتحليل عام 2019 في مجلة مضادات الأكسدة، فإن الفشار مليء بالبوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من الالتهاب.

كما أن مادة البوليفينول مخففة بشدة في الفواكه والخضروات، والتي تشكل 90٪ من الماء، ومع ذلك، يتكون الفشار من نحو 4٪ من الماء، لذا فإن البوليفينول أكثر تركيزًا.

2- قد يساعد في محاربة السرطان:

واحدة من القوى العديدة للبوليفينول، مثل تلك الموجودة في الفشار، هي قدرتها على منع الإنزيمات التي تحتاجها السرطانات للنمو، كما يشير المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.

بالإضافة إلى أن التركيز العالي من مادة البوليفينول يجعل تناول الفشار بديلاً صحيًا، نظرًا لأنها يمكن أن تمنع أيضًا الالتهاب وتراكم الترسبات، كما أن الأطعمة الغنية بالبوليفينول قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

3- يمنحك الألياف الغذائية:

الفشار هو وجبة خفيفة من الحبوب الكاملة غير المصنعة بنسبة 100٪، كما أنه يحتوي على أكثر من 70 في المائة من مدخول الحبوب الكاملة اليومي الموصى به، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول المزيد من الفشار يساعد على الحصول على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي.

4- قد يساعد في تخفيف الإمساك:

نظرًا لأن الفشار عبارة عن حبوب كاملة، فإن الألياف غير القابلة للذوبان تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي تحت السيطرة وتمنع الإمساك، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في تعزيز انتظام الأمعاء.

5- وجبة خفيفة مثالية لاتباع نظام غذائي:

تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف وقتًا أطول للهضم لذا فهي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويعد تناول وجبة خفيفة من الفشار بين الوجبات يمكن أن يجعلك أقل إغراءً بالحلويات والأطعمة الدهنية.

6- صديق لمرضى السكر:

لا تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف على الكثير من الكربوهيدرات القابلة للهضم، لذا فهي تبطئ من معدل الهضم وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا وأقل في نسبة السكر في الدم.