مرضعة أو حامل أو بتخططي.. اعرفي شروط تلقي لقاح كورونا: ماتخافيش «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، يتزايد القلق والخوف بين السيدات، خاصة الحوامل، اللائي يحتجن للرعاية والاهتمام الأكبر، ويقعن في حيرة ما بين الحصول على اللقاح ضد الفيروس أم تلاحقهن آثار جانبية، تضر بصحتهن بشكل أكبر، فكلها أسئلة تردد على أذهان الأمهات والسيدات.

ووصف الدكتور عمرو حسن، الأستاذ المساعد للنساء والتوليد والعقم بالقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، المواجهة مع فيروس كورونا المستحد، بأنها حرب مع الجهاز المناعي، موجها عددا من النصائح الصحية للحوامل، يجب عليهن اتبعها لتجنب الإصابة بالفيروس اللعين.

نصائح للحوامل لتقوية المناعة ضد كورونا

وضع «حسن» خلال حديثه لـ«هن»، عددا من النصائح للسيدات الحوامل أبرزها:

- التعرض للشمس للحصول على فيتامين «د».

- تجنب الزيارات والتجمعات والأماكن المزدحمة.

- تقوية الجهاز المناعي وتناول الأكل الصحي المفيد، مثل طبق السلطة.

- الابتعاد عن الوجبات السريعة، بالإضافة إلى الابتعاد نهائيا عن التدخين والمدخنين.

- النوم عدد ساعات كافية.

- الحصول على المكملات الغذائية والفيتامينات، لتجنب الإصابة بالإنيميا.

هل حصول الحوامل على كورونا آمن؟

حصول السيدات الحوامل على لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من النقاط المثيرة للتساؤلات المستمرة، وحسم الدكتور عمرو حسن، الجدل، بالتأكيد على أن حصول الحوامل على اللقاح آمن، بحسب أحدث دراسة أجرتها الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في إنجلترا.

وأوضح «حسن» أن حصول السيدة الحامل على لقاح كورونا، آمن ولا ضرر منه، لكن بشرطين، هما: أن يكون بعد 3 أشهر من الحمل، وأن يتم اللقاح بـ«فيروس ميت»، وهو حال جميع التطعيمات المطروحة بالأسواق حاليًا.

وتابع الأستاذ المساعد للنساء والتوليد، أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضًا، التي لم تحدد أي نوع من التطعيمات، يمكن للحامل الحصول عليه، موضحا أن لقاح «فايزر» يعتبر الأكثر أمانا، لأنه أكثر اللقاحات التي جرى عليها دراسات، كما أن أكثر من 140 سيدة حامل في أمريكا، حصلن عليه، لكنه أكد في النهاية أن جميع التطعيمات المتوافرة من وزارة الصحة، لا تسبب أي ضرر للحوامل.

تطعيم الحوامل قرار شخصي

وأشار «حسن»، خلال حديثه، إلى أن حصول الحوامل على التطعيم قرار شخصي، لكنه نصح أيضًا، فئات من الحوامل بأخذه، مثل الحوامل اللاتي يبلغن أكثر من 40 عامًا، وأصحاب الأمراض التي تقلل المناعة، والسيدات اللائي يعانين من البدانة، أو من تعمل في مجال مخالط بمرضى كورونا.

وعن المرضعات ومن يخططن للحمل، فحصولهن على اللقاح آمن ولا خوف منه، ولا حاجة إلى الانتظار لمدة محددة، بحسب «حسن»، الذي أوضح أن من مزايا حصول السيدات الحوامل على اللقاح، تقليل احتمالية الإصابة بالفيروس، حتى إن أصيبت به ستكون سلالة ضعيفة من الفيروس.