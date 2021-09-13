احمى أسرتك من الخطر.. 5 خطوات مهمة عليكِ اتباعها بعد العودة من السوق

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت وزارة الصحة والسكان، من خطورة شراء الأطعمة والخضروات من الأسواق، دون اتباع مجموعة من الخطوات المهمة، لتجنب الإصابة بأي عدوى، خاصة أن معظم الأطعمة والخضروات والفواكه، تكون مكشوفة أو لا تخضع للتخزين بطرق سليمة.

نصائح بعد شراء الأطعمة من الأسواق

أوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عدة خطوات يجب اتباعها، بعد الذهاب إلى الأسواق وشراء أي منتجات غذائية أو خضراوات للاستهلاك الآدمي، تمثلت في:

- غسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

- طبخ الأطعمة جيدا، لا سيما اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

- وضع كل الأطعمة سريعة التلف في الثلاجة في أسرع وقت ممكن.

- تخزين الأطعمة ذات الفائدة الغذائية العالية، لفترة طويلة، دون أن تفسد، مثل: البقوليات، كالفول والفاصوليا الجافة والعدس والشوفان والفريك، بدلا من الأغذية المعلبة التي تحتوى على مواد حافظة.

- التخلص من الشنط التي وضعت المنتجات داخلها وإلقائها في سلة القمامة مباشرة.

4 فواكه تقوي المناعة لدى الأطفال

نصحت وزارة الصحة والسكان، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بتوفير أنواع معينة من الفاكهة للأطفال لزيادة المناعة لديهم في السنوات الأولى من حياتهم، موضحة أنَّ الفاكهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وغنية بالفيتامينات تقوي مناعة الأطفال.

وتتمثل هذه الفاكهة في:

- البطيخ.

- البرتقال.

- التفاح.

- العنب الري.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم خدماتها عبر «فيسبوك»، ضمن خطة الوزارة لزيادة الوعي لدى المواطنين، وخلق مجتمع بيئي آمن صحيًا، وتعريف المواطنين بكل الأمراض والفيروسات التي يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذ تسعى لخلق حلقة تواصل مع المواطنين، من خلال المنشورات التي تقدمها لمساعدتهم فى الإدراك بالعواقب، التي يمكن أن تسببها بعض الأمراض في حياتهم، تماشيًا مع رؤية مصر2030.