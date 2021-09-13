رغم التطعيم.. هل يمكن أن تصاب بعدوى شديدة من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حتى مع التطعيمات، كانت هناك عدة تقارير عن أشخاص أصيبوا بعدوى كوفيد، مع استمرار المتغيرات في تشكيل تهديد نشط والأجسام المضادة من اللقاحات التي يُقال إنها تستنفد، يمرض المزيد والمزيد من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، لكن ما هي المخاطر التي نعرفها عن الإصابات الشديدة؟

بالنظر إلى أن التطعيم له فوائد كبيرة على عدم التطعيم والإصابة بالعدوى، فهل من الممكن أيضًا تجربة الشدة والمضاعفات حتى بعد التطعيم؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

التطعيمات وفوائدها: ماذا نعرف

يساعد التطعيم على دفع الأجسام المضادة الواقية إلى الاستخدام مما يمنع احتمالات الإصابة بالعدوى، ومع ذلك، نظرًا لأنها ليست علاجًا كاملاً أو مثبتة تمامًا للقضاء على الفيروس والمخاطر ذات الصلة، فإن الإصابة بالعدوى يمكن أن تكون أكثر شيوعًا مما كنا نظن.

بما أن اللقاحات يتم اختبارها وتطويرها سريريًا، فقد تم تطوير المناعة المعززة التي تمنحها اللقاحات لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الشديدة والوفيات المرتبطة بالمرض، يمكن اعتبار بعض اللقاحات أكثر حماية من غيرها، وتكون أكثر فاعلية في الحد من هذه المخاطر.

والأكثر من ذلك، أكد الخبراء أيضًا أنه مع زيادة تغطية التحصين، فإن اللقاحات ستمهد الطريق أيضًا للسلالات الخبيثة للتوقف عن تشكيل التهديدات، أو تكون أقل فتكًا مما نعرفها.

الشعور بالغثيان بعد التطعيم

على الرغم من أن اكتشاف حالات الاختراق بعد التطعيم قد لا يكون شائعًا مثل الإصابة بالعدوى عندما تكون غير محصن، فهناك خطر منخفض من احتمال الإصابة بـ كورونا، إذا تم تطعيمك، تميل الفرص إلى أن تكون في الجانب الأعلى عندما يكون لدى الشخص مناعة جزئية، فهناك متغيرات معدية.

وفقًا للإحصاءات المتاحة، فإن 0.4 ٪ فقط من الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل يميلون إلى أن يكونوا عرضة للإصابة بالعدوى بعد التطعيم الكامل، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المخاطر قد ترتفع أيضًا فيما يتعلق بلقاحات معينة، أو ممارسات وقائية فردية.

هل من الممكن مواجهة المضاعفات أو التعرض لحالات خطيرة؟

من المسلم به أنه لا يزال هناك مستوى معين من مخاطر الإصابة بـ كوفيد، فإن الخطورة المرتبطة بالمرض تشكل تهديدًا غير محتمل في الوقت الحالي، يُطلق على مرض كورونا الشديد الحالة عندما يواجه الشخص أعراضًا خطيرة، أو يتطلب العلاج في المستشفى، أو العلاجات الغازية أو يعاني من مرض سابق يمكن أن يجعله عرضة للمخاطر.

بينما تعمل اللقاحات بطريقة تدفع الحماية المناعية لتقليل شدتها، تشير الأبحاث إلى أنه لا يمكن إبطال مخاطر الخطورة تمامًا، بالنظر إلى المتغيرات التي لدينا، مثل متغير دلتا، المعروف الآن سريريًا أنه يتجنب الأجسام المضادة، ويهاجم الأعضاء بشكل أسرع ، قد يظل بعض الأشخاص معرضين لخطر حدوث مضاعفات، أو يحتاجون إلى رعاية أكثر حرجة، قد تكون مخاطر مواجهة الشدة بعد التطعيم أقل بالنسبة للسكان المعممين، ولكن لا يزال هناك خطر منخفض بالنسبة لأولئك الذين قد يكون لديهم عوامل مقلقة.

هل يمكن أن يكون بعض الناس في خطر أكبر؟

أشارت أحدث الأبحاث من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الآن إلى أن 70٪ من حالات COVID-19 الشديدة، بعد الإصابة بعدوى، كانت بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، يمكن أن تكون المخاوف الأخرى المتعلقة بالعمر من بعض العوامل، بصرف النظر عن ذلك، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والذين قد لا يكونون قادرين على تقديم استجابة مناعية جيدة في المقام الأول للقاحات، إلى توخي الحذر الشديد أيضًا.

ماذا نعرف عن الآثار الجانبية طويلة المدى؟

مع كوفيد، لا يوجد خطر الإصابة بمرض شديد فحسب، بل هناك أيضًا تهديدات نواجهها في شكل كوفيد طويل الأمد، من الناحية الطبية، تميل حالات كوفيد الطويلة وغيرها من الآثار الجانبية طويلة المدى للعدوى إلى أن تكون أكثر في الحالات المتوسطة والشديدة، بينما لا يزال البحث جاريًا، حدد العلماء في الوقت الحالي أيضًا أن تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة يمكن أن يكون أيضًا فائدة محتملة من التطعيم.

تشير الأبحاث الأولية إلى أن اللقاحات فعالة جدًا، وقد تقلل من خطر الإصابة بأعراض ما بعد كوفيد بنسبة تصل إلى 50٪.