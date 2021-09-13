ما الخلل الذي يحدث لجسمك عند مشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعمل الفريق الإبداعي الذي يقف وراء أي فيلم على التأكد من أن القصة التي تظهر على الشاشة تنبض بالحياة بالنسبة للمشاهدين. ويعزز فنانو المؤثرات الخاصة إحساس الجمهور من خلال جعل العوالم الخيالية تبدو واقعية أمام أعينهم. ومع إنشاء أفلام ثلاثية الأبعاد، أصبح الذهاب إلى السينما الآن أكثر تفاعلية من أي وقت مضى.

لفهم كيفية تأثير الأفلام ثلاثية الأبعاد على الجسم، يجب أن نفهم أولاً كيفية عمل الصور ثلاثية الأبعاد، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest"، وسبوتنيك.

الهدف من الفيلم ثلاثي الأبعاد هو محاكاة الطريقة الطبيعية التي تأخذ بها أعيننا العالم من حولنا عبر "Science ABC".

السبب في رؤيتنا لمحيطنا اليومي ثلاثي الأبعاد هو أن دماغنا يمزج بين صورتين مختلفتين ثنائيتي الأبعاد تم التقاطهما من خلال كل من أعيننا لإنشاء صورة واحدة، وبمجرد جمع الصور، يتم إنشاء إحساس دماغي يمنحنا عالمًا ثلاثي الأبعاد.

تمامًا مثل عينينا المختلفتين، تستخدم أطقم التصوير عدستي كاميرا مختلفتين لإنشاء هذا الاختلاف في الإدراك البصري. وبمساعدة برنامج التحرير، يتم دمج الصور ثنائية الأبعاد المأخوذة من كل عدسة، وبالتالي إنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد.

إذا كنت تظن أن هذا يبدو وكأنه مرهق لعينيك، فستكون على حق. وفقًا للخبراء في مراكز سيلفرشتاين للعيون، فإن مشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد يجبر العضلات في كل عين على العمل بشكل مستقل، وليس في انسجام تام. يمكن أن يؤدي هذا إلى إجهاد العين بسبب الإرهاق والارتباك.

بالإضافة إلى ذلك، ليس من غير المألوف أن يعاني بعض الأشخاص من الصداع أو الغثيان أثناء مشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد. هذا يرجع إلى حقيقة أنه خلال الفيلم، يصارع الدماغ مع كمية من المعلومات المتناقضة ويحاول فهمها، من ناحية أخرى، يخبرنا الفيلم أننا في حالة حركة، لكن الجزء المسؤول عن التوازن في الجسم لا يستشعر الحركة. عندما يتلقى الدماغ هذه الرسائل المتعاكسة، يمكن أن يجبرنا على الشعور بالدوار.