أول حلاقة سعودية.. وفاء صقر تعمل من منزلها وتحافظ على النقاب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وفاء صقر.. أول حلاقة سعودية»، هكذا تصدرت عناوين الأخبار السعودية، بعدما كسرت الحاجز المجتمعي أمام المهنة، التي ظلت قاصرة على الرجال فقط، لتدخل المرأة السعودية، تلك المهنة وتكشف عن تفاصيل ممارستها للحلاقة.

وظهرت وفاء صقر، في مقطع فيديو، مرتدية النقاب، أثناء قيامها بالحلاقة لأحد الطفال الصغار، إذ كانت تتحدث مع عبد الرحمن المطيري، أحد مشاهير تطبيق «سناب شات»، كاشفة أنها دخلت هذا المجال منذ عامين، وأنها استمدت الدعم من والدتها، التي دائمًا ما تعبر عن فخرها بها.

وقالت أول حلاقة سعودية، إنها أصبحت تتقن حلاقة شعر الأطفال، حتى إن كانوا صغارا جدا، كما أنها أصبحت تجيد اختيار الحلاقة المناسبة لكل طفل، إذ ظهرت خلال مقطع الفيديو، تنفذ أكثر من قصة مختلفة للأطفال، كان من بينها «القصة الفرنسية»، بخلاف قص شعر رضيع كان نائمًا على يدي والدته.

أول حلاقة سعودية: أعمل من داخل منزلي

حاليًا تعمل الحلاقة السعودية من داخل منزلها، إذ يأتي إليها الأطفال بصحبة أسرهم، وتآمل أن يكون لها محلا خاصا باسمها في المستقبل، كما أنها تخطط لذلك بالفعل، وبخلاف القصات المختلفة للأطفال تقوم بصبغات شعر طبيعية تستخدمها لمن يطلبها.

وبحسب ما ذكرته وفاء صقر، في مقطع الفيديو المنشور عبر موقع «تويتر»، فإنها تحرص دائمًا على تطوير نفسها، وتتابع بشكل دوري أحدث القصات على موقع «يوتيوب»، إذ أوضحت أن تقليدها للحلاقين المحترفين كان البداية في ممارستها للمهنة القاصرة على الرجال.

انقسام حول أول حلاقة سعودية

تفاعل رواد موقع «تويتر»، مع مقطع الفيديو الخاص بـ وفاء صقر، إذ تنوعت التعليقات التي أيدت ورحبت بظهور أول حلاقة سعودية، فكان من ضمنها: «ممتازة بداية طيبة»، «هي تعتز وتفتخر بعملها»، «الله يوسع رزقها»، لكن أيضًا جاءت بعض التعليقات منتقدة لما فعلته: «فين يعني الفخر في ذلك»، «اشتغلي حرفة يدوية تنفعك أحسن»، «هي الحلاقة بقى فيها إبداع كمان».