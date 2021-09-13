منجم فوائد.. أسرار مذهلة لقشر البطيخ: ضغطك هينزل وهتنسى القولون

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد كثيرون أن قشر البطيخ لا فائدة له، لذلك يتخلصون منه عقب الانتهاء من تناول البطيخ، غير مدركين الفوائد التي تحتويها القشرة الخضراء، إذ أنها تعتبر مصدرا مكثفا للعناصر الغذائية، إذ يمكن الاحتفاظ بها، وإضافتها للنظام الغذائي.

وعرض موقع «هيلث لاين» مجموعة من الفوائد، التي يحتوي عليها قشر البطيخ، وتعود على الجسم بفوائد غذائية وصحية متعددة.

مفيد للرياضيين

يحتوي قشر البطيخ على مادة السيترولين، التي تعمل على تمدد الأوعية الدموية، كما أنها تحسن من عملية توصيل الأكسجين إلى العضلات، وبالتالي تطور من أداء الرياضيين في التمارين الرياضية.

يقلل ضغط الدم

أفادت بعض الأبحاث والدراسات، بأن مستخلص البطيخ يساعد البالغين، الذين يعانون من السمنة المفرطة في التحكم من في ضغط الدم لديهم، مشيرة إلى أنه يعد أيضًا، من مكملات السيترولين الأكثر فعالية، في تقليل ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، كما يعتبر البطيخ من مدرات البول المحتملة، التي يتم وصفها غالبًا، للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

غني بالألياف

قشر البطيخ غني بالألياف، لذلك يحافظ على حركة الأمعاء المنتظمة، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القولون، ويمكن أن تساعد الألياف في خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

عمل عصير البطيخ

يعتبر عصير البطيخ، من المشروبات المفضلة للكثيرين، إذ يتميز بمذاقه اللذيذ، وعرضت الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، أسهل طريقة لعمل عصير البطيخ.

مقادير عمل عصير بطيخ

بطيخ.

فراولة.

سكر.

زبادي.

طريقة تحضير عصير بطيخ

- اضربي جميع المكونات في الخلاط.

- تقدم في كاسات مع النعناع على الوجه.